通膨下的窮人救星？麥當勞逆勢成長卻藏「兩大隱憂」

萬物皆漲，只好吃麥當勞？通膨攀漲、物價齊飛，台灣許多人回家自煮，但在美國卻有不少消費者轉向麥當勞，因為這是更便宜的選擇。這個現象也讓麥當勞逆勢繳出亮眼成績。

根據CNN和華爾街日報報導，雖然單就今年（2022）第三季，美國麥當勞產品的平均價格提升了10個百分點，但麥當勞的業績依舊成長。

若只統計開設13個月以上的麥當勞美國分店，跟去年同期相比銷售成長了6.1%，整體則上升了9.5%。財務長伊恩（Ian Borden）在電話會議中表示，收入較低的顧客群成長尤其亮眼。

美國市場以外，德國、澳洲、法國的同店銷售額上升，不過被中國市場的衰退抵銷。中國市場主要是受到清零政策影響，各店營收顯著下滑。

性價比高的窮人救星？

以麥當勞整個集團而言，2022第三季度的營收為58.7億美元，優於預期的56.9億美元。表現優異三原因：定位、產業、推廣策略

為什麼麥當勞能夠有此成績？伊恩指出，就品牌定位來說，麥當勞產品的性價比高，有些經濟狀況拮据的顧客沒錢上餐館，就會來麥當勞。

據交通數據分析平台Placer.ai的資料顯示，今年8月美國整體速食連鎖店的（交通）流量下滑 6.9%，整體餐飲業下跌幅度幾乎是速食連鎖店的兩倍，但麥當勞卻逆勢成長3.1%。

除了品牌定位以外，麥當勞的成長跟通貨膨脹的大環境也有關係。

細看美國的消費類型，用來衡量雜貨物價的家用食品指數成長13%，但餐廳餐飲業物價指數僅上升8.5%；因此消費者在節省支出的考量下，相對願意上餐館。

麥當勞指出，調漲餐點價格對收益有助益，另一個讓營收成長的因素是產品推廣策略上的成功。比方說，他們主攻菜單上的核心產品，且推出快樂成人餐，並結合一系列名人代言，不用推出新品，也能創造風潮。

麥當勞營收成長下的兩大隱憂

不過，麥當勞營收雖成長，背後仍有兩大隱憂。

首先是美國整體經濟下滑的可能性甚高。雖然第三季GDP成長2.6%，但消費出現降溫，對麥當勞來說是不利因子。

對此，麥當勞的執行長克里斯（Chris Kempczinski）指出，「麥當勞已證明自己能夠在任何情況下維持成功。」他以2008年時全球經濟衰退為例，當時麥當勞仍維持不錯的表現。

第二，麥當勞也正面臨成本上升的問題。無論是勞工工資、原物料、租金、能源等，都有明顯漲勢。

克里斯說公司預期美國將會迎來溫和的經濟衰退，歐洲則面臨較深且長的低迷情勢。雖然對未來的大環境不抱樂觀，但克里斯也說，已經做好準備，將會讓旗下產品比同業更可負擔，因此讓消費者買單。

（本文出自2022.10.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）