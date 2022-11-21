本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（18日）小漲作收，對於有表決權的聯準會（Fed）官員連番鷹派的言論，投資人似乎不以為意，升息「緊箍咒」看來暫時失靈。Fed本周將公布上次開會的會議紀錄，投資人顯然更在乎明年升息轉向的線索。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

Fed緊箍咒失效 美股上周五走揚

標普500和道瓊指數上周五各漲0.5%和0.6%，那斯達克綜合指數變動不大，勉強收在平盤之上，費城半導體指數漲0.2%。一周下來，標普和那斯達克各跌0.7%和1.6%，道瓊持平，費半大漲4.2%。

台積電ADR上周五漲近1%，較台北交易溢價5.2%，周線大漲11.4%，已連二周出現兩位數漲勢。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯18日表示，並無證據顯示物價壓力已經減退，Fed可能仍不無法排除再升3碼（0.75個百分點）。聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德17日也表示，Fed「至少」要升息到5%~5.25%才能夠遏制通膨。

受到Fed官員鷹派論調的影響，美國10年期公債殖利率從上周四的3.774%升至3.817%。不過，部分股市投資人認為，Fed官員鷹派談話未必代表最後升息頂點高於預期。交易員仍押注Fed明年下半年會轉而降息。

在通膨降溫、投資人看好晶片業景氣已接近谷底的氛圍下，費半已從10月中的谷底反彈26%。股神巴菲特的波克夏公司本周揭露上季斥資約50億美元買進台積電ADR，也讓投資人士氣為之一振。

紐約油價失色 一周大跌10%

國際油價上周五大跌2%左右，紐約原油期貨盤中一度跌破80美元整數大關，一周來跌幅更達10%，為4月以來最大周線跌幅，原因是市場擔憂中國大陸因確診病例攀升而對石油的需求下降，以及美國利率可能繼續調升，進而影響經濟，抑制石油需求。

倫敦布蘭特1月原油期貨上周五下跌2.4%，收在每桶87.62美元，周線跌約9%；紐約西德州12月原油期貨跌1.9%，報每桶80.08美元，周線收跌10%，是4月拜登政府釋出戰略儲油以來最大周線跌幅。

COP27閉幕 強化減碳落空

第廿七屆聯合國氣候峰會（COP27）歷經通宵談判，埃及時間廿日凌晨四時左右閉幕。近兩百個與會國家代表首度同意設立「損失損害基金」，協助開發中國家因應氣候災難，為氣候正義立下里程碑。但這份「夏姆錫克實踐計畫」並未強化減碳目標，也未包含淘汰或削減化石燃料，讓環團感到失望。

成立「損失損害基金」堪稱本屆氣候峰會最大突破。過去卅多年來，開發中國家一直要求高排碳的工業化富國提供資金，協助排碳量低的開發中國家因應氣候災難。但美國和其他富國長期阻擋此一機制，擔心他們會因排放溫室氣體承擔無限制責任。

荷蘭抵制拜登對陸全面晶片限制 習近平成功推動歐洲回歸中間路線

中國大陸國家主席習近平以修補和美國的關係拉開外訪帷幕，這周結束時，他爭取到歐洲領導人對拜登政府大規模對陸晶片出口禁令的抵制。

彭博報導，對大陸態度的轉變，可見習近平新冠肺炎疫情爆發以來的第二次外訪大獲全勝。美國總統拜登為遏制中國大陸經濟發展，宣布限制對陸出售半導體及晶片製造設備，並要求主要盟國跟隨。此舉增加了對全球經濟走向分裂的疑慮。

上周五，法國總統馬克宏呼籲與北京保持接觸，並抵制將世界分割成相互競爭陣營的企圖。本月訪問中國大陸的德國總理蕭茲也已發出類似呼聲。荷蘭總理呂特則努力與其他主要晶片製造國協調，抗拒美國施壓。

FTX對其最大50個債權人的總計欠款超過30億美元

最新法庭文件顯示，Sam Bankman-Fried崩塌的加密貨幣帝國積欠50個最大無擔保債權人總計31億美元，對其中最大兩個債主的欠債金額雙雙超過2億美元。

周六提交的前50大債權人清單顯示，FTX相關實體欠其最大的無擔保債主逾2.26億美元。前十大債權人（均為其客戶）被欠金額都超過1億美元。

在美國，作為破產程序的組成部分，申請公司必須披露其債務資訊。隨著破產案推進，債權人將評估FTX償還債務的最佳方式。