聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，專心滿足成長中子女的需求。但Gap表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑，顯示許多家庭正受到高通膨無情摧殘。 路透
CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，專心滿足成長中子女的需求。但Gap表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑，顯示許多家庭正受到高通膨無情摧殘。 路透

美國消費者正減少前往服飾品牌Gap和Old Navy消費，尤其少買嬰兒服和童裝，顯示許多家庭正被高通膨壓得喘不過氣。

CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，先求滿足成長中子女的需求。但Gap 17日公布上季財報時表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑。除了Old Navy，Gap還握有香蕉共和國和Athleta兩大品牌

市調機構GlobalData零售業分析師暨執行董事桑德斯說：「用在孩子身上的花費，是多數家長最後才會刪減的項目。Gap和Old Navy的童裝銷售下滑，意味部分家庭正肩負龐大的財務壓力。」

這些品牌主要迎合中低所得的消費者，因此支出下滑成為非常真實的指標，對預算斤斤計較的家庭受物價高漲衝擊的痛苦程度表露無遺。他們被迫少買嬰兒服或童裝。

Gap上季總銷售達40億美元，較去年同期增加2%，但Gap和Old Navy的銷售成長被嬰兒服和童裝銷售放緩所抵銷。暫代Gap執行長的馬汀（Bob Martin）在財報法說會中表示，Old Navy的顧客仍有消費意願，也就是說，最低所得的消費者不論在支出或消費頻率預料持續放緩。

不只Gap面臨此問題。根據市調機構NPD，美國今年頭十個月的嬰兒服和嬰幼童服裝銷售額年減3%，銷量年減6%。NPD首席零售業分析師柯恩認為，這是揭示家庭財務壓力的重要指標。他說，必須以全面的角度來看，例如家庭只是到平價商店購買較便宜的商品，或是總體支出都減少，值得觀察。

Gap 嬰兒 品牌

延伸閱讀

舉例美國期中選舉打國際牌 賴清德：11月26日投給台灣

北韓試射火星-17型飛彈 日本退將：意圖嚇阻美國

NBA／人權鬥士費里登獲頒愛國者獎 痛揭隊友沒人敢回簡訊

陸學者：美期中選舉共和黨有斬獲 對中更強勢

相關新聞

紐約油價失色 一周大跌10%

國際油價18日大跌2%左右，紐約原油期貨盤中一度跌破80美元整數大關，一周來跌幅更達10%，為4月以來最大周線跌幅，原因...

美國成屋銷售 連九月下滑

美國10月成屋銷售連續第九個月下滑，為最長連降紀錄，因30年期房貸固定利率觸及20年高點，且房價居高不下，連漲128個月...

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國消費者正減少前往服飾品牌Gap和Old Navy消費，尤其少買嬰兒服和童裝，顯示許多家庭正被高通膨壓得喘不過氣。

全美倉儲市場 景氣降溫

先前由疫情帶旺的倉儲需求正出現降溫跡象，反映企業目前在不確定的經濟環境中變得更加審慎，並尋求削減大量庫存。

房仲拚業績 短影音成利器

美國的房地產經紀人現在經常利用行動裝置就能拍成和瀏覽的短影音，行銷待售物件和建立個人品牌。

卡達世足賽今開幕 效益衝170億美元

2022年卡達世界盃足球賽20日開幕，這場為期29天的賽事，預估將吸引超過100萬球迷前去觀戰，有助創造龐大的經濟效益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。