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從SBF到伍德 獲讚「下一個巴菲特」的美譽變成詛咒？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
加密幣富豪班克曼-佛瑞德曾有「下一個巴菲特」之稱，但原先由他擔任執行長的加密幣交易所FTX聲請破產，身價淨值也歸零。圖／彭博資訊
加密幣富豪班克曼-佛瑞德曾有「下一個巴菲特」之稱，但原先由他擔任執行長的加密幣交易所FTX聲請破產，身價淨值也歸零。圖／彭博資訊

數月前，加密幣富豪班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）登上財星雜誌封面，肖像下方的一行字問：「下一個巴菲特？」如今，原先由他擔任執行長的加密幣交易所FTX聲請破產，據彭博億萬富豪指數估計，身價淨值歸零。

創投資本家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）去年2月接受彭博專訪，矢言將繼承波克夏董事長巴菲特的「衣缽」，推出一種「類似波克夏」的綜合型投資集團。言猶在耳，20個月後，這位「SPAC之王」宣布關閉旗下兩家瞄準科技產業的特殊目的收購公司（SPAC），並返還16億美元給股東。

上海復星集團董事長郭廣昌（Guo Guangchang）2014年也宣稱，要把復星集團打造成一家「巴菲特型的投資公司」。但現在，背負巨額債務的他，正焦頭爛額地設法脫售資產籌錢償債。

科技投資人伍德（Cathie Wood）2021年因她操盤的方舟創新（ARK Innovation）基金投報率超高，博得「下一個巴菲特」（或「女股神」）美名。但過去一年來這檔基金已重摔65%。

2004年商業周刊某期封面故事，也用「下一個巴菲特？」來介紹避險基金大亨蘭伯特（Eddie Lampert Jr.），但他後來卻在零售業大栽跟頭，把席爾斯百貨（Sears）帶上2018年破產之路，自己也身敗名裂。

類比「股神」反變衰神？未必是如此

彭博資訊專欄作家福克斯（Justin Fox）指出，這些例子似乎凸顯出「下一個巴菲特」從讚美變成詛咒，濫給這封號的媒體記者顯得太短視、膚淺，獲得或追求與巴菲特相提並論的專業投資人則顯得太浮誇、自大。

但在搜尋數十年來曾提及「下一個巴菲特」的媒體檔案資料後，福克斯得到的結論是：這種比較未必是「詛咒」。因為投資作風類似，都師法哥倫比亞商學院兼任教授葛拉漢（Benjamin Graham），而被拿來與「奧瑪哈先知」比較的人士，通常過得不錯，儘管沒人成為「下一個巴菲特」—唯一的巴菲特今年92歲，仍在掌管波克夏公司—但也沒從神壇摔落在地。

例如，1989年10月財星雜誌刊出一篇標題為「這些人是新巴菲特們嗎？」的報導，介紹12位年輕投資人。其中或許以價值導向避險基金經理人克拉曼（Seth Klarman）享有最歷久不衰的成功，也最常被人比喻作巴菲特，甚至連巴菲特本尊據說都曾表示，如果哪天他退休，希望請克拉曼接手管理公司。

同一篇報導點名的許多人士，如今也功成名就，包括華爾街知名大空頭查諾斯（Jim Chanos）、已故主動管理型共同基金經理人普萊斯（Michael Price）、電視財經節目名主持人克雷默（Jim Cramer），以及蘭伯特--他在這篇報導刊出後的15年，的確在投資界揚名立萬。

外國版的巴菲特或波克夏

多位外國籍人士或企業，也曾被比喻作海外版的巴菲特或波克夏，雖然投資或經營之路未必總是一帆風順，但大致都能持盈保泰，至少都沒被「詛咒」到。

例如，楓信金融控股（Fairfax Financial）創辦人瓦薩（Prem Watsa），和帕蒂森集團（Pattison Group）創辦人帕蒂森(Jim Pattison) ，兩位企業家都有「加拿大巴菲特」之稱。

在歐洲，則有已故比利時富豪佛瑞爾（Albert Frère）的投資公司GBL（Groupe Bruxelles Lambert），以及義大利阿涅利家族（Agnelli）的控股公司Exor。

「印度巴菲特」金君瓦拉（Rakesh Jhunjhunwala）今夏逝世時，身價仍數十億美元。

投資公司Stonehouse Corp.被譽為「澳洲的波克夏」，最近還接獲波克夏副董事長孟格（Charlie

Munger）一筆投資。孟格稱讚這家澳洲投資公司投資優質企業並長期持有，簡直就跟「波克夏投資手冊」一模一樣。

美譽變難堪，其來有自

當然，還是有投資失利的時候。郭廣昌的復星之所以債台高築，似乎因為忘記巴菲特的告誡：「絕不要借錢買股票。」

蘭伯特2004年被譽為巴菲特，是因為他整頓Kmart有成，並準備讓這家零售公司轉型成「波克夏式的」投資實體，但他把Kmart與席爾斯百貨合併的決定鑄下大錯，兩家營運遭遇困難的零售商讓他在接下來的15年疲於填補財務大洞，仍未能救起席爾斯。

至於2015年富比世雜誌封面稱為「貝比巴菲特」的避險基金經理人艾克曼（William Ackman），目前尚無定論。他的避險基金公司潘興廣場控股（Pershing Square Holdings）成立最初幾年的表現都不如大盤，但近年來投資績效相當好。

再回頭看班克曼-佛瑞德，之所以一度被視為投資技能可比巴菲特，是因為他在夏季加密幣業陷入難關時出手買下競爭對手。當時他接受財星雜誌訪問時說：「加密幣圈內人對我說，你會變得像巴菲特—擁有很多，而且人人都欠你很多人情。你覺得那是誇大其詞嗎？」

福克斯說，確實是誇大其詞，而且把班克曼-佛瑞德與巴菲特相提並論，根本沒什麼道理。

所以，真正的「下一個巴菲特」—波克夏副董事長艾伯（Greg Abel），巴菲特欽定的接班人—完全不必擔心這個榮銜會變成詛咒。

巴菲特 波克夏 虛擬貨幣

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