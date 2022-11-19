Fed鷹派談話難擋費半漲勢 市場對明年轉而降息心存盼望

美國股市周五小漲作收，對於擁有表決權的聯準會（Fed）官員連番鷹派的言論，投資人似乎不以為意。Fed下周三將公布上次開會的會議紀錄，投資人顯然更在乎明年升息轉向的線索。而在周四的感恩節和隔天的黑色星期五購物節，投資人也留意在Fed為經濟降溫之下，消費是否依然強勁。

標普500指數和道瓊工業指數周五各漲0.5%和0.6%，那斯達克綜合指數變動不大，勉強收在平盤之上。費城半導體指數漲0.2%。一周下來，標普和那斯達克各跌0.7%和1.6%，道瓊持平，費半大漲4.2%。

台積電ADR周五漲近1%，周線大漲11.4%，已連二周出現兩位數漲勢。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯周五表示，並無證據顯示物價壓力已經減退，Fed可能仍不無法排除再升3碼（0.75個百分點）。聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周四也表示，Fed「至少」要升息到5%-5.25%才能夠遏制通膨。

受到Fed官員鷹派論調的影響，美國10年期公債殖利率從周四的3.774%升至3.817%。不過，部分股市投資人認為，Fed官員鷹派談話未必代表最後升息頂點高於預期。交易員仍押注Fed明年下半年會轉而降息。

Trust Advisory Services公司的聯合投資長勒納（Keith Lerner）說，兩位官員先後發表「一些非常鷹派的言論，但市場卻處之泰然。並未像過去那樣打壓市場。」

LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（ Quincy Krosby）說：「Fed持續鼓吹遏制通膨使命尚未完成，市場並非充耳不聞，只是有愈來愈多證據顯示，通膨已經到頂，交易員和投資人都準備抓住Fed下月14日升息幅度降至50個基點的機會。」

在通膨降溫、投資人看好晶片業景氣已接近谷底的氛圍之下，費半已從10月中跌到的今年谷底反彈26%。「股神」巴菲特的波克夏公司本周揭露上季斥資約50億美元買進台積電ADR，也讓投資人士氣為之一振。

美股因看好通膨減退和經濟軟著陸而反彈之際，消費者下周或許會發現感恩節桌上的佳餚無所不漲，進而調整對通膨的預期。

美國經濟究竟走向軟或硬著陸，端視Fed如何解讀經濟數據。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下周三公布上次開會的會議紀錄，彭博經濟學家認為，FOMC中以Fed副主席布蘭納德為首的少數委員憂心Fed面臨過度緊縮的風險，如此會讓市場對於Fed明年轉而降息心存盼望。