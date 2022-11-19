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桑默斯：美應自強而非毀中 利率過5機率較大

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國前財政部長桑默斯。路透
美國前財政部長桑默斯。路透

經濟學家、美國前財政部長桑默斯警告，美國決策官員在與中國大陸競賽時，應該聚焦於營造自己的經濟實力，而非攻擊對手。他並認為聯準會（Fed）利率終點超過5%的可能性比低於5%要大。

桑默斯表示，「如果我們把自己的焦點從厚植自己，轉變為拆毀中國，我們認為我們是在做一項非常具有風險且非常不幸的選擇」；相反的，美國應該集中力量於本身的創新、基礎建設、教育，以及鴉片類藥物致死等挑戰。

桑默斯對於華府在強化對台關係方面過於激進，抱持審慎看法。他表示，「我們必須非常小心，以免使中國認為我們正試圖改變傳統的一個中國政策。因為我認為這可能有引發災難性衝突的風險」。

他表示，本周「拜習會」是否會產生「建設性動作」，仍然還有得瞧；「不過我對於看到的情況仍感到鼓舞」。

他還說，「我們身在美國，必須小心使用自己傳教式的影響。我不認為我們真正可以告訴中國應如何組織他們的整個社會」。

他強調，正確的作法反而該是「堅持我們在安全及公平經濟競爭方面的基本利益，著力於這一點即可。我認為到最後我們將能贏得與中國的這場全面競賽」。

另外，對於聯準會的政策，桑默斯為決策官員目前的作法背書。他說，「當Fed官員表示他們將進一步升息，並維持這種情況，且觀察通膨數據怎麼說，以及通膨預估怎麼說，Fed就已經立於正確的位置」。

他指出，在這個當口，「很清楚的是我們在這次（緊縮）周期中已經有了大動作」，而現在的關鍵點在於結束緊縮仍為時尚早。

目前市場預期最終利率將升到5%左右。桑默斯表示，「我的看法是此一水準太低的可能性，要比太高來得大」。

美國 Fed

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