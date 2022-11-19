快訊

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴琪APEC場邊會晤陸商務部長 討論雙邊貿易

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表戴琪。 路透
美國貿易代表戴琪。 路透

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）18日在泰國曼谷與中國大陸商務部長王文濤討論雙邊貿易，這是兩國元首14日在印尼會晤後，美中高層官員的再度接觸。

美國貿易代表署（USTR）簡短說明美中經貿高層官員的最新互動表示，戴琪在亞太經濟合作會議（APEC）場邊會晤王文濤，他們討論雙邊貿易，也強調美中維持溝通管道暢通的重要性。

華爾街日報報導，戴琪對王文濤強調了華府持續關切來自中國大陸的非市場經濟作為，此外，兩人沒有討論任何促進雙邊貿易或解決問題的新做法。

這也是戴琪自2021年就任貿易代表以來首度與中方資深官員舉行面對面的會談。

中國大陸商務部表示，在中美兩國元首峇里島會議之後，雙方對共同關心的中美經貿問題和多邊、區域經貿問題，進行坦誠、專業、建設性的交流；雙方同意持續保持溝通。

戴琪就任貿易代表後，接下川普政府對中國大陸商品加徵進口關稅的燙手山芋，尤其是在美國面臨通膨壓力下，拜登政府內部展開解除部分加徵關稅的激烈辯論，戴琪始終抱持保留態度，美國至今也未調整相關政策。

USTR9月宣布，收到逾400件來自美國企業及貿易協會要求保留對陸懲罰性關稅的請求，決定延長對陸關稅的命令，將啟動審查程序，檢視相關措施。

戴琪 美國 APEC

延伸閱讀

繼拜習會後 美貿易代表戴琪與陸商務部長會晤

驚見兇猛二頭肌！拜登狂讚41歲俄攝影師：才不在乎他哪裡人

APEC企業領袖高峰會 美中兩強瞄準經濟隔空較勁

北韓試射洲際飛彈 美國與盟邦緊急開會矢言施壓

相關新聞

FTX破產一票名人「宣傳、推廣」列被告！一周聲量飆高　金管會3點聲明

FTX破產至今短短一周，效應不斷在全球延燒，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一周聲量超過兩萬筆，台灣方面也有不少受害者，初估有高達50到60萬的受害者，每人損失金額在3千至5千美元不等，媒體報導投資人組成6,000人的自救群組，企圖討回數十億的資產。

戴琪APEC場邊會晤陸商務部長 討論雙邊貿易

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）18日在泰國曼谷與中國大陸商務部長王文濤討論雙邊貿易，這是兩國元首14日在...

美股主要指數小升 全周反呈下跌

由於投資人評估了Fed行長的強硬措辭，並仔細研究了最新的財報，主要股指小幅走高，以樂觀的基調收盤。

科技巨頭思科 將裁員4000人

繼推特、Meta、Stripe之後，聖荷西科技巨頭思科（Cisco）也透露將裁員5%，約4000多人。這是今年動蕩的科技...

Fed鷹王暗示 須再升息5碼

在美國聯準會（Fed）素有「鷹王」之稱的聖路易斯聯準銀行總裁博拉德表示，即便是以鴿派的情境分析，Fed「至少」也要升息到...

美科研太保守 卡住創新力

華爾街日報報導，美國近年投入科學研發的支出可觀，獲致的新突破卻不理想，凸顯科學生產力停滯，但癥結所在並非錢花多寡的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。