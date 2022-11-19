戴琪APEC場邊會晤陸商務部長 討論雙邊貿易

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）18日在泰國曼谷與中國大陸商務部長王文濤討論雙邊貿易，這是兩國元首14日在印尼會晤後，美中高層官員的再度接觸。

美國貿易代表署（USTR）簡短說明美中經貿高層官員的最新互動表示，戴琪在亞太經濟合作會議（APEC）場邊會晤王文濤，他們討論雙邊貿易，也強調美中維持溝通管道暢通的重要性。

華爾街日報報導，戴琪對王文濤強調了華府持續關切來自中國大陸的非市場經濟作為，此外，兩人沒有討論任何促進雙邊貿易或解決問題的新做法。

這也是戴琪自2021年就任貿易代表以來首度與中方資深官員舉行面對面的會談。

中國大陸商務部表示，在中美兩國元首峇里島會議之後，雙方對共同關心的中美經貿問題和多邊、區域經貿問題，進行坦誠、專業、建設性的交流；雙方同意持續保持溝通。

戴琪就任貿易代表後，接下川普政府對中國大陸商品加徵進口關稅的燙手山芋，尤其是在美國面臨通膨壓力下，拜登政府內部展開解除部分加徵關稅的激烈辯論，戴琪始終抱持保留態度，美國至今也未調整相關政策。

USTR9月宣布，收到逾400件來自美國企業及貿易協會要求保留對陸懲罰性關稅的請求，決定延長對陸關稅的命令，將啟動審查程序，檢視相關措施。