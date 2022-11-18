看好銅鎳前景 BHP提高對OZ Minerals的收購價

礦業巨頭必和必拓（BHP）提高對澳洲礦商OZ Mineral的收購價，OZ Mineral的估值隨之增加到63.4億美元，可望締造必和必拓逾十年來最大的收購案。

華爾街日報報導，OZ Mineral表示，打算建議股東投票支持這次的收購提案。這樁交易若完成，將成為必和必拓2011年以逾120億美元收購Petrohawk能源公司以來的最大收購案。

必和必拓8月曾向OZ Mineral提議收購，但很快就遭OZ Mineral董事以出價太低為由而拒絕，

OZ Mineral周五（18日）表示，必和必拓已把收購價調高至每股28.25澳幣（約18.9美元），高於一開始的每股25澳幣。OZ Mineral股價15日收在26.30澳幣，這是OZ Mineral股票因併購新聞而暫停交易前的最後一個交易日。

必和必拓此舉的目的是尋求生產更多的銅和鎳，這都是對發展電動車、風電機、太陽能電場的必要金屬礦物。必和必拓表示，電動車的銅用量是燃油車的四倍。而風力發電和太陽能發電（以每瓩計），也比化石燃料發電要用到更多銅。

必和必拓預測，銅的需求將在未來30年增加一倍。而OZ Mineral在南澳洲營運兩座銅和金礦場，並在巴西有另一座礦場。

必和必拓也希望生產更多鎳，該公司去年已和特斯拉達成供應鎳的協議，而OZ Mineral在西澳正在開發一項有關鎳礦的礦場計畫。