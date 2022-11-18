快訊

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

FTX破產說明什麼？克魯曼：加密幣氣數將盡

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
加密幣交易所FTX聲請破產，拖累比特幣等加密幣行情。圖／路透
加密幣交易所FTX聲請破產，拖累比特幣等加密幣行情。圖／路透

加密幣交易所FTX聲請破產，害慘一堆大大小小的投資人，凸顯出這個市值原本是零、去年飆上3兆美元、如今卻又蒸發大半的加密幣業，顯然應該受到監管；但若是受監管，想必也無法存活。加密幣業終局近了嗎？

加密幣中知名度最高的比特幣如今市價已跌破1.7萬美元，也就是說，如果在去年影星麥特戴蒙「財神偏好勇者」廣告首映（當時比特幣價格超過6萬美元）後買進比特幣，這筆投資已傪賠70%。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼18日在紐約時報專欄撰文說，資產價格下跌本是常事，Meta（昔稱臉書）股價去年登頂後下滑，至今跌幅和比特幣一樣慘。光是價格滑落，不表示加密幣就完了，還是有一大票鐵粉不離不棄。

克魯曼指出，比價格更能透露加密幣業氣數將盡的發展，是加密幣機構垮台。全球第二大加密幣交易所FTX最近就聲請破產。媒體報導顯示，經營者可能擅自取走存戶數十億美元的錢，或許挪用來支撐姊妹公司Alameda Research，但未成功。

更該問的問題是：像FTX或Terra（5月倒閉的所謂「穩定幣」發行商）這樣的機構，為什麼當初竟會成立？

2008年中本聰（Satoshi Nakamoto）發表一篇白皮書，標題是「比特幣：一種點對點的電子現金系統」，啟動了加密幣運動。根據這份白皮書，整個概念是，以加密技術認證的電子代幣，應該可能讓人們繞過金融機構。若想把資金移轉給別人，只要傳給對方一串數字— 稱為金鑰（key）—不需委託諸如花旗、Santander或其他銀行來記錄這筆交易。

克魯曼說，罪犯除外，為什麼有人想這麼做，原因仍令人想不透。支持者常說，2008年金融海嘯是他們提倡加密幣的動機。但那場金融危機自始至終不曾毀壞支付系統—個人透過銀行進行資金移轉的能力。

打造一個不需要託付金融機構的貨幣體系，這概念有意思，或許值得一試。然而，14年過去了，加密幣在邁向「扮演傳統貨幣角色」方面，幾乎毫無進展。用於日常交易，加密幣太笨拙；價值太不穩定，波動太大，也不適合用來儲存價值。事實上，不厭其煩自己持有加密金鑰的投資人仍屬相對少數—遺失的風險太大了，例如儲存金鑰的硬碟可能被丟棄，最後落腳垃圾掩埋場。

更多人的做法，是透過Coinbase、FTX這類交易所買加密幣。這些機構收了你的錢，然後代為保管你名下的這些加密代幣。

由此看來，這些交易所（實質上就是「金融機構」）之所以有能力吸引投資人，靠的就是投資人的信任/託付（trust）。換言之，整個加密幣生態系基本上已演變成當初它想取而代之的東西：金融中介者組成的體系。而這些金融中介者的營運能力，全倚賴客戶對他們的信任。

這麼說來，有何意義？加密幣業頂多只是把傳統銀行業換上新包裝罷了，有何基本價值可言？

再者，對傳統金融機構的信任與否，一部分要看通不通過政府的檢驗：政府監管銀行，監管業者能承擔多大風險，並且對許多存款提供擔保；加密幣業則大致仍未受監督。所以，投資人必須仰賴企業家的操守和能力。

現在呢，結果如何？

力挺加密幣的支持者愛說，先前所謂加密幣即將滅亡的預言，一再證實是誤判。的確，比特幣和其他加密幣不能真的拿來當錢使用，不表示就毫無價值，黃金不也是如此？

但若政府終於採取行動監管加密幣相關公司，他們將無法再誇口承諾不可能實現的高投資報酬，那麼，這些公司相對於一般銀行，還有什麼競爭優勢可言？即使比特幣價值沒跌到零（仍有此可能），有充分論據可說，數月前還顯得龐然矗立的加密幣業，如今正步向逐漸被世人遺忘的下場。

比特幣 FTX 破產

延伸閱讀

無畏FTX風暴延燒！比特幣本周漲約3% 表現勝過全球股市

FTX應聲垮台 新CEO揭「徹底失控內幕」：沒見過這麼糟的事

FTX破產…不僅加密貨幣 這票「另類交易」都無法可管

加密貨幣交易所FTX破產後 客戶該何去何從

相關新聞

FTX破產一票名人「宣傳、推廣」列被告！一周聲量飆高　金管會3點聲明

FTX破產至今短短一周，效應不斷在全球延燒，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一周聲量超過兩萬筆，台灣方面也有不少受害者，初估有高達50到60萬的受害者，每人損失金額在3千至5千美元不等，媒體報導投資人組成6,000人的自救群組，企圖討回數十億的資產。

戴琪APEC場邊會晤陸商務部長 討論雙邊貿易

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）18日在泰國曼谷與中國大陸商務部長王文濤討論雙邊貿易，這是兩國元首14日在...

美股主要指數小升 全周反呈下跌

由於投資人評估了Fed行長的強硬措辭，並仔細研究了最新的財報，主要股指小幅走高，以樂觀的基調收盤。

科技巨頭思科 將裁員4000人

繼推特、Meta、Stripe之後，聖荷西科技巨頭思科（Cisco）也透露將裁員5%，約4000多人。這是今年動蕩的科技...

Fed鷹王暗示 須再升息5碼

在美國聯準會（Fed）素有「鷹王」之稱的聖路易斯聯準銀行總裁博拉德表示，即便是以鴿派的情境分析，Fed「至少」也要升息到...

美科研太保守 卡住創新力

華爾街日報報導，美國近年投入科學研發的支出可觀，獲致的新突破卻不理想，凸顯科學生產力停滯，但癥結所在並非錢花多寡的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。