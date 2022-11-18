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領先美股！歐股從年內低點翻漲約20% 即將迎接牛市
泛歐Stoxx 50指數18日盤中大漲1.5%，已自9月29日的今年低點翻漲約20%，可望迎來牛市，原因是投資人押注美國通膨已觸頂、企業財報季的表現優於預期、及中國大陸重啟等題材，促使風險偏好回溫。
泛歐Stoxx 50指數收盤若仍維持自9月底低點上漲20%的水準，將成為本周第二個進入牛市的歐洲指數，德國DAX指數15日已自低點累計上漲20%。
泛歐Stoxx 600指數18日也上漲0.9%，原因是投資人進場承接跌深的礦業類股。該指數本月來上漲約4.9%，這是拜企業獲利優於預期，和聯準會（Fed）可望放緩升息力道所賜。
即便數據顯示歐元區將步入衰退，市場則開始預期歐洲經濟數據最糟糕的情況已過去。
相較之下，美股大盤標普500指數在10月中旬跌到今年低點，至今僅上漲10%左右。
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