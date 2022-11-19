FTX破產一票名人「宣傳、推廣」列被告！一周聲量飆高　金管會3點聲明

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文／賴琬琳

發稿時間：2022/11/17 16:00

更新時間：2022/11/18 11:18



全球第二大加密貨幣交易所 FTX 11月11日申請破產重組，320億美元瞬間蒸發，債權人超過100萬名，許多投資人血本無歸。最新消息是根據外媒報導，在一場針對FTX受害投資者的詐欺訴訟官司中，包括天使二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani）、職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、其巴西超模前妻吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）、前美國職籃NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）和主持創業投資實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的美國明星投資人歐萊瑞（Kevin O'Leary）與FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）都被列為被告。

image source：Miami HEAT

「推廣宣傳FTX」 體壇名人、品牌大使挨告

奧克拉荷馬州的投資人賈里森（Edwin Garrison）代表其他投資人在邁阿密法院提出訴訟，尋求從FTX破產遭受的損失索取賠償，並指控這家公司「虛假陳述和遺漏」。文件指出，「一些體育和娛樂界知名人士不是投資FTX，就是成為這家公司的品牌大使，並在廣告和社群媒體上大肆宣傳」，被害者要求這些名人要負起責任。

FTX破產討論聲量飆高 台灣逾數十萬受害投資者

FTX破產至今短短一周，效應不斷在全球延燒，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一周聲量超過兩萬筆，台灣方面也有不少受害者，初估有高達50到60萬的受害者，每人損失金額在3千至5千美元不等，媒體報導投資人組成6,000人的自救群組，企圖討回數十億的資產。

金管會發表三點聲明表立場

對此，金管會於昨 (17) 日提出三點聲明表達立場，重申會了解國際上相關主管機關對本事件看法與處理方式。

一、金管會已多次發布新聞稿提醒民眾，鑑於虛擬資產交易資訊不透明、價格波動大、投資風險高，民眾無論透過境內外虛擬資產交易平台進行交易或私下進行交易，務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息的真偽，並審慎評估投資風險。

二、除「具證券性質虛擬通貨」(STO) 為證券交易法所稱的有價證券，應遵循證券交易法相關規定外，其他種類的虛擬通貨或由其衍生的相關商品，都不是金管會核准發行的金融商品。本次事件的交易平台設在境外，並非金管會核准的設立或監督管理的機構，相關的商品也是在境外提供，也就是說，非金管會管轄範圍。

三、金管會會持續關注後續發展，並了解國際上相關主管機關對本事件的看法與處理方式。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月10日至2022年11月17日。

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