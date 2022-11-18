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老牌車廠GM新事業 幫特斯拉修車

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
通用汽車（GM）表示，修理特斯拉電動車，正成為這家老牌車廠的新事業。路透
通用汽車（GM）表示，修理特斯拉電動車，正成為這家老牌車廠的新事業。路透

巴隆金融周刊（Barron's）報導，美國通用汽車（GM）在投資人會議活動上，透露這家有114年歷史的老牌車廠正出現一個日漸壯大的新事業：修理特斯拉的電動車。通用在同一場合則表示，自家電動車業務將在2025年前「穩健獲利」。

通用總裁魯斯（Mark Reuss）17日說，2021年以來，通用已修理超過1.1萬輛特斯拉電動車，「這是個一直成長的業務，我必須說這是個新事業」。

巴隆周刊指出，這讓眾人都跌破眼鏡，特別是特斯的拉投資人，但通用確實已長期建立起經銷和服務網路。通用說，每個美國人住處附近不到10英里便有一間通用據點。

特斯拉當然也有自家的服務網路，卻沒有傳統的經銷據點，因而快速的成長讓該公司的服務網路難以跟上。特斯拉沒有傳統的經銷據點，提高了銷售每輛車的獲利，也是特斯拉相對傳統車廠的優勢。

通用在美國的據點都是獨立的加盟業者，而非經銷商經營。對傳統車廠來說，擁有經銷網路也有其優勢，首先就是通用的服務業務，而通用也正在其據點建置充電樁，打造自身的電動車充電網路。

另外，通用執行長巴拉也向投資人承諾，隨著該公司提高電池和組裝廠的產能，以便每年生產逾100萬輛電動車，通用在北美地區的電動車業務將在2025年前在息前稅前的基礎上轉虧為盈。

通用的美國電動車事業目前仍在燒錢，而非賺錢。例如GMC悍馬每輛頂配要價逾10萬美元，但截至9月底，交車量僅782輛。

這些車是在通用位於密西根州組裝廠「零號工廠」（Factory Zero）生產，僅生產為數不多的悍馬電動車。無論賣多貴，這座車廠產量不到1,000輛，都不太可能讓通用電動車部門獲利。特斯拉2020年全年營業利益才轉正，當年特斯拉交車量逼近50萬輛。

特斯拉 美國

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