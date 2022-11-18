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遭羅比尼稱「行走的定時炸彈」 幣安趙長鵬：我們不在乎

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
幣安（Binance）執行長趙長鵬。路透
幣安（Binance）執行長趙長鵬。路透

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬被「末日博士」羅比尼形容為「行走的定時炸彈」，對此趙長鵬的回應是，「我們不在乎」，「負能量不會讓人生前進，而且那些人通常一直都很窮」。趙長鵬也批評FTX前執行長班克曼-佛里德（Sam Bankman-Fried）的行為。

CNBC報導，羅比尼形容趙長鵬是「加密幣的七個C」之一，這七個C分別是隱瞞（Concealed）、腐敗（Corrupt）、偷兒（Crooks）、罪犯（Criminals）、騙子（Con men）、 歡宴上暄曄者（Carnival barkers），以及趙長鵬的社群媒體帳號@cz_binance。他還抨擊加密貨幣和一些主要參與者是一個「完全腐敗的生態系」。

趙長鵬的回應很簡單：「我們不在乎」「負能量不會讓人生前進，而且這些人通常一直都很窮」，並暗指羅比尼「非常沒禮貌」，「不瞭解地方習俗」。CNBC透過羅比尼網站尋求評論後，羅比尼並未立即回應。

趙長鵬也揭露幣安原先決定幫助FTX卻又縮手的細節。他說，班克曼-佛里德找上他幫忙，但他們沒有花很多時間，就發現問題嚴重程度超乎想像，而他發現班克曼-佛里特的行為時，感到「非常震撼」，「我很震撼他騙了所有人，我一周前才知道他騙了大家」。

FTX 炸彈 社群媒體

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