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最新調查：美企明年可能調薪4.6％ 2007年以來最大調幅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據韋萊韜悅的新調查，美國企業界計劃明年為員工調薪4.6%。路透
根據韋萊韜悅的新調查，美國企業界計劃明年為員工調薪4.6%。路透

美國企業界計劃明年為員工調薪4.6%，比今年調整和先前預測的幅度都大，因通膨和有韌性的勞動市場促使企業爭相提高薪資，以免人才流失。

職場顧問業者韋萊韜悅（Willis Towers Watson）對1,550家機構進行調查發現，明年美國整體的薪資漲幅將是2007年以來最大，超過今年的4.2%，也高於今年稍早類似調查顯示的4.1%。過去一年，有七成公司的調薪支出超出原先的計畫，年中加薪變得司空見慣，一些公司以漲價或精簡人事因應。

新調查顯示，由於通膨居高不下、勞動市場依然緊張、經濟活動正在放緩，雇主以及提供諮詢的顧問公司必須加快調整明年的薪酬預算。就業公平和薪酬透明度方面的新要求，也迫使雇主增加薪酬預算。

韋萊韜悅的調查裡，四分之三的受訪者表示他們在招募和留才方面遇到困難，比2020年疫情爆發時增加近兩倍。超過半數的受訪者表示，招人都提供薪資上限。

根據諮詢業者顧能（Gartner）的研究，即使計劃提高薪資，調薪幅度能達到通膨水準的雇主不到十分之一。其他常見策略還包括增加彈性工作安排、提高基於績效的薪酬。

另外，根據美國勞工部數據，申請失業救濟的人數上周意外小幅下降，保持在歷史低點附近，證明了儘管聯準會激進升息抗通膨，就業市場仍保持韌性。雖然推特、亞馬遜和Meta等大公司裁員，但雇主仍以穩健步伐招聘。美國上月的新增就業超過預期，每位求職者平均面對近兩個職缺。

薪資 通膨 美國

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