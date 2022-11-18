台積電ADR漲2.6% 較台北交易溢價4.5% 費半收紅
台積電ADR周三上漲2.56%，收在81.48美元，較台北交易溢價4.46%。費半收漲1.05%。
美股三大指數周四（17日）收盤小跌，市場情緒受到聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）發表言論的影響。
道瓊工業指數下跌7.51點，跌幅0.02%，報33,546.32點；標普500指數下跌12.23點，跌幅0.31%，至3,946.56點；那斯達克綜合指數下跌38.70點，跌幅0.35%，收在11,144.96點。費城半導體指數上漲28.29點，漲幅1.05%，報2,719.10點。
台灣加權股價指數昨天小跌2.12點收在14,535.23點，台積電下跌0.4%收在485元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 97.93 +1.94 93.50 4.73
中華電 CHT 107.44 -0.20 108.00 -0.52
台積電 TSM 506.61 +2.56 485.00 4.46
聯電 UMC 46.51 +5.20 45.60 1.99
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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