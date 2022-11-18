快訊

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

直播／BA.5次世代疫苗今開打 指揮中心下午2時記者會

台積電ADR漲2.6% 較台北交易溢價4.5% 費半收紅

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電ADR周三上漲2.56%，收在81.48美元，較台北交易溢價4.46%。費半收漲1.05%。

美股三大指數周四（17日）收盤小跌，市場情緒受到聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）發表言論的影響。

道瓊工業指數下跌7.51點，跌幅0.02%，報33,546.32點；標普500指數下跌12.23點，跌幅0.31%，至3,946.56點；那斯達克綜合指數下跌38.70點，跌幅0.35%，收在11,144.96點。費城半導體指數上漲28.29點，漲幅1.05%，報2,719.10點。

台灣加權股價指數昨天小跌2.12點收在14,535.23點，台積電下跌0.4%收在485元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 97.93 +1.94 93.50 4.73

中華電 CHT 107.44 -0.20 108.00 -0.52

台積電 TSM 506.61 +2.56 485.00 4.46

聯電 UMC 46.51 +5.20 45.60 1.99

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

延伸閱讀

經濟日報社論／創造半導體先進製程根留台灣環境

黃崇仁：不能為少數量身訂作

台積展望 大摩、高盛按讚

高含「積」量商品 買氣燒

相關新聞

飛彈炸波蘭案 澤倫斯基立場軟化稱「不是百分之百曉得」發生什麼事

國會山莊報17日報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他並未完全確定落在波蘭村莊普熱沃多夫（Przewodów）與造成2人死亡的...

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

BBC報導，推特已經告知公司職員，所有辦公大樓將暫時關閉，且立即生效。

SpaceX離職員工投訴 稱因批評馬斯克而遭解僱

8名太空探索科技公司（SpaceX）的離職員工向美國全國勞工關係局（NLRB）投訴，聲稱受到不公平待遇，只因發聲反對公司...

APEC峰會／歡迎晚宴比鄰而坐 張忠謀、布林肯密切交談

台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀伉儷昨天傍晚搭乘專機抵達泰國曼谷，晚間出席APEC經濟領袖歡迎晚宴（AELMGa...

馬斯克態度軟化？紐時：「重要員工」決定離職引發混亂

就在馬斯克（Elon Musk）讓推特（Twitter）員工決定是留下還是離職的截止時間的前幾個小時，似乎出現「混亂」的...

馬斯克接班人…找到了

美國電動車大廠特斯拉的董事詹姆斯．梅鐸（James Murdoch）16日在法庭作證時表示，該公司執行長馬斯克在幾個月前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。