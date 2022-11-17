反AI換臉 英特爾偵測人臉的這個變化、稱準確度96%

隨著近年深偽（Deepfake）手法的資安威脅興起，英特爾15日發表一款號稱全球首個實時監測工具FakeCatcher，能夠透過人像血流判斷是否使用人工智慧（AI）移花接木。

英特爾表示，FakeCatcher可分析影片像素，偵測人臉血流脈動產生的細微變化，在毫秒之內得出結果，並聲稱這項工具的精準率高達96％。

不同於大多數學習式的Deepfake偵測工具，主要透過檢視原始資料來判斷，FakeCatcher從影像中找線索：採用光體積變化描記法（PPG），量測人臉32處的血管中吸收或反射的光線量，以辨識人像真偽。

共同設計FakeCatcher的英特爾實驗室高級研究科學家黛米爾（Ilke Demir）說：「你用肉眼看不到，但用電腦計算看得到，PPG訊號是已知技術，但從未被拿來應用於Deepfake問題。」

根據微軟科學長Eric Horvitz最近一份研究論文，新型態的Deepfake威脅即將出現，使這類偵測技術的重要性與日俱增。

黛米爾說，英特爾正投入研究，但目前仍處於早期階段。

她表示：「 FakeCatcher是英特爾更大的研究計畫Trusted Media的一部分。短期內，偵測確實是對抗Deepfake的解決方案，我們正在根據不同的真實性線索，例如眼神凝視偵測，開發許多不同的探測工具。」