新加坡10月非石油出口不增反減 近兩年首見

新加坡企業發展局17日表示，10月非石油出口年減5.6%，寫35個月來最深跌幅，反轉9月3.1%的升勢，表現不如市場預期的縮減1.7%，也終結連續22個月的正成長，主因是電子產品出口下滑。經濟學家預測，星國出口將持續下滑，因美國和歐元區明年初可能陷入衰退，導致外部需求萎縮。

占星國出口比重約25%的電子產品出口，在10月年減9.3%，已連續三個月下滑。非電子產品出口也衰減4.5%，不如9月的成長7.6%。

華僑銀行首席經濟學家瑟琳娜林（音譯）表示，星國的非石油出口可能於11月和12月再度下滑，使全年出口成長率落到政府預估區間5%~6%的下緣。她說，隨著利率持續上升和通膨居高不下，再加上地緣政治不確定性持續發酵，將在年底前和明年第1季影響出口和貿易的表現。

牛津經濟研究院資深亞洲經濟學家何姆斯也說，中國大陸成長回溫，也不足以抵銷全球需求放緩。