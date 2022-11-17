英國政府阻止中資企業收購該國最大的晶片廠

英國政府在11月16日發表的一份聲明中稱，英國商業、能源和工業戰略部長格蘭特·沙普斯(Grant Shapps)在進行「詳細的國家安全評估」後，將阻止安世半導體（Nexperia）收購英國最大的晶片工廠紐波特晶圓廠(Newport Wafer Fab)。聲明稱，沙普斯要求由安世半導體改名的（Nexperia Newport Limited）在指定的期限內，按照指定的流程，出售位於威爾士的紐波特晶圓廠(Newport Wafer Fab)至少86%的股權，「以防止潛在的國家安全風險」。

安世半導體（Nexperia）總部位於荷蘭，但由在上海上市、有部分中國政府背景的翼泰科技(Wingtech)所有。去年7月，安世半導體完成了對紐波特晶圓廠的收購。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）等媒體報導，該收購案的交易額為6300萬英鎊(7500萬美元)。安世半導體（Nexperia）最初擁有紐波特晶圓廠14%的股份，2021年7月5日將其股份增加到100%。紐波特晶圓廠每月生產約32000片矽片。

目前，全球半導體仍然短缺，這一情況預計將持續到2024年。

鷹派歡迎，北京或被激怒

安世半導體（Nexperia）英國區經理維斯魯斯（Toni Versluijs）11月16日發表聲明，對英國政府的決定表示震驚。他說，「這個決定是錯誤的，我們將提出上訴，推翻這個撤資令，以保護紐波特的500多個工作崗位」。

英國政府2022年初在一項法律生效後宣布對紐波特晶圓廠收購案進行審查。該法律允許政府制定審查並阻止敏感部門的收購和投資，並具有追溯力。

英國政府命令安世半導體（Nexperia）剝離紐波特晶圓廠大部分股權的行動可能會激怒中國政府。2020年，倫敦方面禁止中國電信巨頭華為參與英國超高速5G寬帶網絡的建設，引起北京的不滿和抗議。

英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）原定於周三（11月16日）與中國國家主席習近平在G20峰會上舉行面對面會談，但會面在最後時刻因「日程安排」問題而取消。唐寧街10號表示，部分原因是由於導彈落入波蘭境內的事件，G7領導人需臨時舉行緊急會議。蘇納克近日表示，中國帶來的挑戰是系統性的，是長期的，而且與我們的價值觀有根本差異。

英國議會中的中國鷹派對政府阻止紐波特晶圓廠被中資企業收購表示歡迎。 保守黨議員凱恩斯（Alicia Kearns）說：「我們的長期安全依賴於經濟的彈性，這意味著我們不能允許戰略資產為了短期發展而落入專制國家的手中」。她說：「我相信很多人都會松一口氣，因為我們沒有把關鍵的安全基礎設施交給一家與中國政府有明確聯系的公司」。

（路透社、法新社等）

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