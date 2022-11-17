快訊

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

直播／BA.5次世代疫苗今開打 指揮中心下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣「寒冬」即將過去 多家投銀預測明年挑戰6字頭

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
多家投銀預測，人民幣匯價料將出現反彈，明年挑戰6字頭。歐新社
多家投銀預測，人民幣匯價料將出現反彈，明年挑戰6字頭。歐新社

在中國大陸鬆綁防疫措施、美國通膨壓力趨緩的「雙重利多」帶動下，人民幣匯價料將出現反彈，從近15年新低的谷底回升。

路透報導，隨著內外部關鍵因素都開始轉向，近期多家國際投銀調降美元兌人民幣的預測價位，並對明年春季大陸重新開放，抱持樂觀的態度。這些投銀普遍預期2023年人民幣匯率的走勢將在觸底後逐步回升，甚至可能升破7的重大關卡。

三菱日聯銀行樂觀認為大陸明年經濟成長處於中等水準（預計2023年成長率為5.1%），相信北京當局的各項政策將趨於穩定，並重振經濟，預計到明年底的人民幣匯率將升到6.75附近。

美銀證券指出，鑒於先前美國消費者物價指數（CPI）比預期低，大陸防疫政策和房地產政策都轉向，因此已將今年底的美元兌人民幣匯率預測值，從7.6修改至7.25。並預計明年逐步回升至7。

高盛則說，最近幾天市場對大陸防疫新政20條措施顯示出風險胃納提升，促使人民幣持續走升，使得高盛預測人民幣對美元的三個月目標價位為7.4，可能有下行的可能性。

摩根士丹利認為，隨著明年春季大陸重新開放，加上美元穩步走軟，人民幣匯率可能在明年第2季末達到6.9，年底再升至6.8。

渣打銀行外匯分析師Becky Liu說：「人民幣最糟糕的時期已經過去，但進一步的反彈是緩慢的。」他預計人民幣匯率明年會回到7以下。

人民幣 美國 通膨 匯率

延伸閱讀

陸債市大跌觸發理財產品贖回潮 傳陸監管部門關切

香港約40名研修生下月來台　「含陸籍」疫情後首批

地方首長選舉即將到來 中選會：採取高規格防疫措施

影／呼籲投票與防疫兼顧 政府應及早規畫保障投票權

相關新聞

飛彈炸波蘭案 澤倫斯基立場軟化稱「不是百分之百曉得」發生什麼事

國會山莊報17日報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他並未完全確定落在波蘭村莊普熱沃多夫（Przewodów）與造成2人死亡的...

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

BBC報導，推特已經告知公司職員，所有辦公大樓將暫時關閉，且立即生效。

SpaceX離職員工投訴 稱因批評馬斯克而遭解僱

8名太空探索科技公司（SpaceX）的離職員工向美國全國勞工關係局（NLRB）投訴，聲稱受到不公平待遇，只因發聲反對公司...

APEC峰會／歡迎晚宴比鄰而坐 張忠謀、布林肯密切交談

台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀伉儷昨天傍晚搭乘專機抵達泰國曼谷，晚間出席APEC經濟領袖歡迎晚宴（AELMGa...

馬斯克態度軟化？紐時：「重要員工」決定離職引發混亂

就在馬斯克（Elon Musk）讓推特（Twitter）員工決定是留下還是離職的截止時間的前幾個小時，似乎出現「混亂」的...

馬斯克接班人…找到了

美國電動車大廠特斯拉的董事詹姆斯．梅鐸（James Murdoch）16日在法庭作證時表示，該公司執行長馬斯克在幾個月前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。