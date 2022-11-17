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FTX地雷連環爆！淡馬錫86億血本無歸 Genesis等暫停贖回

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
加密貨幣交易所FTX倒閉後地雷連環爆，連新加坡主權基金淡馬錫都宣布認賠對FTX的2.75億美元全部投資。路透
加密貨幣交易所FTX倒閉後地雷連環爆，連新加坡主權基金淡馬錫都宣布認賠對FTX的2.75億美元全部投資。路透

加密貨幣交易所FTX突然倒閉破產引發滾雪球效應，新加坡主權基金淡馬錫宣布認賠對FTX的全部投資，2.75億美元（約新台幣86億元）血本無歸，數位資產經紀公司Genesis和交易所Gemini宣布暫停贖回，另一家加密幣放款業者BlockFi可能聲請破產，連軟銀、老虎基金都面臨投資損失。

FTX創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）16日連發多則推文，表示FTX一個月前還是最具價值企業，每日交易量100億至150億美元，年營收約10億美元，公司估值400億美元是矽谷寵兒，然而醞釀中的麻煩比他所想還大，後來才驚覺他錯了，該交易所得槓桿水準達130億美元，而非50億美元。美國參眾兩院下月將對FTX案件進行調查。

多家機構和投資公司因FTX倒閉而「踩地雷」的消息正連環爆，一些對FTX有曝險部位的公司面臨流動性問題。

淡馬錫控股17日表示，將全額減記在FTX的2.75億美元投資，並表示沒有再對加密貨幣有直接曝險。該公司在兩輪融資中分別投資2.1億美元與6,500萬美元取得FTX International、FTX US約1%至1.5%的股權。

此外，幣圈更多業者也遭連鎖效應波及。加密幣經紀公司Genesis表示，公司在FTX破產後遭遇「異常提款請求」，超過目前流動性可承受水準，將暫停贖回和新貸款發放。文克萊沃斯雙胞胎兄弟創辦的Gemini緊接著也宣布，提供給散戶投資人的高收益產品「Gemini Earn」暫停贖回，因為該產品與Genesis合作。

Genesis是最知名也是最老牌加密貨幣經紀商，為數位資產的專業投資人提供交易和託管服務，過去幾年發展為全球幣圈最大放款業者，放貸給基金或其他造市商。該公司最終母公司是數位貨幣集團（DCG）。

更早一些，知情人士說，貸款平台BlockFi準備聲請破產，該平台周一表示在FTX有「大量曝險」；而班克曼-佛瑞德先前提出以14億美元要挽救破產加密貨幣經紀商Voyager，如今Voyager被迫尋找新買主以取代FTX。包括加密貨幣避險基金Galois Capital在內的投資者也感受到了市場寒意。Galois Capital有「大量」資金滯留在FTX平台。加密挖礦業者也受衝擊，FTX垮台導致的加密貨幣下跌，讓他們的獲利能力面臨壓力。更早之前，貝萊德、老虎環球、軟銀集團、安大略教師退休基金等機構都有參與FTX的投資，預料面臨損失。

班克曼-佛瑞德在美國也面臨投資人發動集體訴訟，內容指控FTX的收益率加密貨幣帳戶是未經註冊的證券，違反佛羅里達州法律。該訴訟還要求幫助推廣FTX的幾位名人連帶賠償，其中包括美式足球傳奇四分衛布雷迪和網球明星大坂直美。

FTX 破產

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