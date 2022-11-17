思科上季營收俏、財測佳 宣布展開整頓 盤後勁揚4%

網通設備大廠思科（Cisco Systems）上季營收和獲利雙雙優於預期，預估本季營收也將繳出不錯表現，但同時也會透過裁員並減少辦公室空間展開整頓計畫。思科股價盤後上漲約4%。

思科16日盤後公布，截至10月29日止的年度第1季（上季）營收，較去年同期增加6%至136億美元，經調整後每股盈餘為86美分，均高於分析師預期。

如今思科預計，本季營收將比一年前增加4.5%至6.5%，優於分析師預估的約4%增幅。該公司也將2023會計年度全年營收最高增幅，從6%上修至6.5%。

思科另表示，本季展開整頓計畫，將包含透過裁員來「調整組織架構」，並關閉辦公室，藉此更佳地安排採混合上班模式的員工。這家總部位於聖荷西的公司，將對資遣費以及其他成本，提列約6億美元的費用，其中一半是在本季認列。

思科財務長赫倫指出，這項整頓計畫將影響思科約5%的員工，而思科將向這些人提供遷到該公司其他職位的機會，「這並不是要削減人力，事實上我們在今年度結束時的員工總數，將和一開始的數量大致相同」。

思科管理階層認為，升級網路設備來跟上資料產生的速度是如此重要，以至於企業和政府部門不管外在環境為何，都持續支出。面對廣泛的經濟低迷，持續強勁的訂單量，及思科更能取得零件來滿足客戶需求的能力，都支持了如此樂觀情緒。

在執行長羅賓斯的率領下，思科一直試圖帶動成長，無論是軟硬體方面，還是透過網路提供的新產品。羅賓斯目標是讓該公司成為經常性基礎的付費服務供應商，減少對銷售一次性昂貴設備的倚賴。

思科上季旗下最大的硬體部門營收，較一年前增加12%；安全部門營收增加9%；協作方案部門營收則減少2%。

在年化的基礎上，上季從新產品獲得的經常性營收增至逾230億美元。赫倫認為，較容易取得晶片，有助思科履行更多訂單。他說，如此業績表現，以及供應情況緩解「提供更大的能見度和可預測性，支持我們上修全年財測」。