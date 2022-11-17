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拜習會助市場樂觀情緒 貝萊德台股ETF今年首見資金流入

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
拜習會激發市場樂觀情緒，投資人押注能改善台股前景。美聯社
拜習會激發市場樂觀情緒，投資人押注能改善台股前景。美聯社

投資人正在押注，中美關係回暖，能改善台灣股市前景。

彭博彙編數據顯示，一檔在紐約上市、追蹤台股ETF今年首見資金流入，過去三天吸引了3.66億美元。iShares安碩MSCI台灣ETF在11月上漲了16%，有望創下2009年牛市初期以來最大單月漲幅。

在此之前，中國大陸國家主席習近平與美國總統拜登周一舉行了友好會談，習近平暗示，對俄烏戰爭在內的棘手問題將回歸實用主義與合作態度。再加上大陸放寬防疫限制、對陷入困境的房地產業提供支持，引爆了全球市場追逐風險的情緒，提振台積電等成長型股票。

22V Research中國研究主管Michael Hirson表示：「台灣仍將是緊張局勢的一個關鍵來源，但我確實認為，鑒於拜登和習近平進行建設性會晤並重啟對話，投資人對台灣尾部風險降低作出反應。」

對台灣經濟的樂觀情緒幫助一個新興市場半導體股指數本月躍升26%，勢將創下2020年7月以來最大月漲幅。台股指數正邁向2020年4月以來最佳單月表現。

在巴菲特旗下的波克夏公司投資台積電50億美元的股份後，散戶對台股的興趣日增。台積電為蘋果、輝達、高通等客戶代工生產晶片，也是上述台灣ETF的最大持倉，比重約20%

顧問業者Glovista Investments創辦人兼投資長Carlos Asilis表示：「我認為有兩大因素促使EWT的資金流入：台積電在這檔ETF的占比大，以及近期全球半導體股上漲。」

台積電 ETF 台股

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