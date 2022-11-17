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地緣政治憂慮緩解提振歐元 美元有撐因而基本持平

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
紐約匯市周三（16日）美元兌多數貨幣基本持平。歐元和英鎊的表現優於其他貨幣。路透
紐約匯市周三（16日）美元兌多數貨幣基本持平。歐元和英鎊的表現優於其他貨幣。路透

紐約匯市周三（16日）美元兌多數貨幣基本持平。歐元和英鎊的表現優於其他貨幣，因地緣政治擔憂緩解，波蘭和北約表示，15日在波蘭發生的造成兩人死亡的爆炸，可能是來自烏克蘭防空系統的一枚導彈所致，而非俄羅斯蓄意發射。

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元的DXY美元指數跌0.1%，報106.28。

歐元兌美元升值0.44%，報1.0395美元。

英鎊兌美元升值0.4％至1.1907美元。

日圓兌美元升值0.16%，報139.50日圓。

美元雖走軟，但周三受到優於預期的10月零售銷售數據以及兩位官員偏鷹派言論的支撐，投資人也試圖在聯準會（Fed）官員的講話中尋找利率路徑的線索。

美國商務部16日公布，10月零售銷售月比勁增1.3%，是八個月來最大增幅，超越經濟學家預估的1%。剔除汽油和汽車，零售銷售挺升0.9%。以上數據未經通膨調整。

此外，Fed理事沃勒同日表示，Fed在利率方面還有一段路要走，到明年仍然需升息，儘管他補充說，經濟數據讓他對12月放緩升息步伐至2碼的想法「更加放心」。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利則說，Fed終端利率區間可能在4.75%-5.25%，暫停升息並不是討論的一環。

Oanda公司駐紐約高級市場分析師Edward Moya說：「匯市有很多雜音。你可以說沃勒和戴利今天的評論有些鷹派。零售銷售數據顯示經濟有更多的韌性，這可能使Fed有理由維持其對通膨的激進立場。」

最新數據顯示，英國通膨率升抵41年來高點，提高英國央行進一步升息的可能性，帶動英鎊走強。英國將於周四公布最新預算聲明，預計將加稅和削減開支。

Fed 通膨

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