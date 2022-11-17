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「妖鎳」重現 倫敦鎳期貨暴跌9% 逆轉多日大漲走勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
倫鎳16日盤中暴跌10%以上，倫敦金屬交易所提高原始保證金要求。（路透）
倫鎳16日盤中暴跌10%以上，倫敦金屬交易所提高原始保證金要求。（路透）

倫敦鎳期貨再度上演「妖鎳」行情，16日收盤重挫9%，盤中一度大跌12%，大幅震盪引發市場對軋空失控期瘋狂市況的回憶，促使倫敦金屬交易所（LME）加強對鎳市場交易的監控。

LME鎳期貨16日收盤重挫9%，報每噸27,532美元，創3月22日來最大跌幅，盤中一度大跌12%至每噸26,610美元。此前兩天，供應面疑慮推動交投清淡的鎳市場大幅上漲，14、15日兩天鎳價累計上漲12％，周一一度達到15%的漲停板。

這次的波動是自3月鎳價歷史性飆升以來最極端的一次，市場擔心軋空後流動性的下降可能對倫敦鎳市場造成新的破壞。

LME發言人透過電郵表示，LME正在加強監控以確保參與者的適當交易活動可以進行。LME已通知會員，本周五收盤後，鎳交易的原始保證金門檻要求將提高到每噸6,100美元，比目前水準高出28%。

3月軋空風波發生後，LME實施了限制盤中價格波動的措施。但倫敦鎳期貨每日波動情況仍然劇烈提升，本周的極端波動情況已經遠超上海期貨交易所。

倫敦金屬交易所與上海期交所這兩大交易所的價格步調向來一致，但本周這種連動關係卻破裂了，LME做為生產商、消費商、現貨貿易商和投資人的參考基準，LME合約的有效性令市場感到擔憂。

盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen表示：「我們今年初在市場見到的極端走勢明顯嚇壞了許多投資人。它已變成失序的市場，這是一個許多人不願意觸碰的市場，因此要推動漲跌變得非常容易。」

倫敦 上海 金門

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