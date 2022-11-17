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美光看淡2023年度 宣布記憶體減產約20%、再砍資本支出

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美光16日表示，為了因應記憶體市況，正減少DRAM和NAND晶圓產量，將比上季減少20%左右，並計劃降低更多資本支出。美聯社
美光16日表示，為了因應記憶體市況，正減少DRAM和NAND晶圓產量，將比上季減少20%左右，並計劃降低更多資本支出。美聯社

記憶體晶片大廠美光表示，正採取進一步的動作來因應記憶體市況，包含減少DRAM和NAND晶圓產量，將比上季減少20%左右，並計劃進一步削減資本支出。

美光16日發布的聲明指出，正在減少DRAM和NAND投片（wafer start，即半導體生產的初始流程），會比截至9月1日止的會計年度2022年第4季度減少約20%。

美光也說，將進一步減少資本支出。該公司9月曾說，會將今年度的資本支出減少30%。

美光16日收盤大跌6.7%，並拖累輝達、超微（AMD）跟著下跌。

展望2023年度，該公司預期DRAM的位元供應增幅掉到負值，而NAND則落在個位數的區間。

美光說：「近期而言，對2023年度的市場展望一直都很疲弱。」因此美光認為今年度以位元計的DRAM供應量必須縮減，而NAND的位元供應增幅必須大幅低於先前預估。

美光執行長梅羅塔表示：「美光正採取大膽和激進的措施來降低位元供給增幅，以限縮我們的庫存規模。我們將持續控管庫存，有必要的話便進一步調整。」該公司正努力清理因需求下滑而導致的過剩庫存。

Wedbush分析師布萊森指出，廣泛地減少供應和資本支出，通常意味著記憶體產業落底，是個好跡象，但有可能出現較長時間的需求低谷，將對整個科技產業帶來壓力。

過去幾周，幾乎每一家主要記憶體晶片製造商都對供給過剩和價格崩跌，發出警告，並宣布是時候削減資本支出。

庫存 半導體

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