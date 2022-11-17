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Fed內部12月升息2碼呼聲日高 鷹派理事也持開放態度

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
聯準會理事沃勒表示，對於12月升息2碼抱持開放態度。美聯社
聯準會理事沃勒表示，對於12月升息2碼抱持開放態度。美聯社

多位聯準會官員支持市場關於下月升息2碼的預期，連鷹派理事都有加入之意，但同時強調2023年有必要繼續升息。

立場偏鷹的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周三在鳳凰城表示，升息幅度的最終決定取決於經濟數據，他對必要時升息2碼抱持開放態度。

他說：「過去幾周的數據讓我更願意思考把升息幅度調整為50個基點，但在看到包括PCE通膨報告和下一份就業報告在內的更多數據之前，我不會輕下判斷。」沃勒身為理事，在FOMC自動擁有投票權。

他還說：「要使通膨率明顯且持續朝2%的目標下降，升息須持續到明年，我們還有一段路要走。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）下次開會是12月13-14日，投資人高度預期決策者會再次升息但升幅是2碼—聯準會先前連四次升息3碼—而利率2023年中在4.9%左右觸頂。

同日，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）接受CNBC採訪時表示， 聯準會可能升息到4.75%-5.25%。她表示，儘管策略是先升息然後維持一段時間，但不意味聯準會緊縮貨幣政策的行動接近尾聲，「暫停升息目前不在考慮範圍內，甚至都不是討論的一部分」。

她預期失業率可能須上升到大約4.5%至5%才能壓低薪資成長和通膨。美國10月失業率小幅上升到3.7%，仍接近50年低點。

同日，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）強調抗高通膨的必要性，聯準會升息時應避免將金融穩定風險納入考量。他說，「恢復物價穩定是重中之重，因為這是經濟和金融穩定的基礎，維持物價穩定不是選擇題，是一定要」。

聯準會 通膨

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