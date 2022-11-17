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油價跌1% 聚焦需求疲弱、地緣政治紛擾淡化 金價小跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（16日）收低逾1美元，此前俄羅斯恢復通過德魯日巴（Druzhba）管道向匈牙利輸送石油，而且中國大陸新增新冠病例數攀升，市場擔心需求面；金價小幅下跌。

油價跌1%

布蘭特原油1月期貨收低1美元，跌幅1.1%，結算價報每桶92.86美元；西德州原油12月期貨跌1.33美元，跌幅1.5%，結算價報每桶85.59美元。

匈牙利外長Peter Szijjarto表示，在短暫停運後，俄羅斯恢復通過德魯日巴石油管道輸送石油，油價應聲回吐稍早的漲幅。

美國原油庫存上周減少500多萬桶，而燃料庫存上升，因為煉油廠提高了產量以應對高需求和低庫存。美國能源資訊署（EIA）周三表示，截至11月11日當周，原油庫存減少540萬桶，至4.354億桶，而路透調查的分析師的預期是減少44萬桶。隨後油價收窄跌幅。

此外，油輪追蹤公司Petro-Logistics在一份報告中稱，本月迄今，石油輸出國組織（OPEC）的出口大幅下降。

Kpler石油分析師Matt Smith表示：「從一艘油輪在阿曼海岸附近海域被一架攜帶炸彈的無人機擊中，到俄羅斯的緊張局勢，各種地緣政治影響在很大程度上被忽視了。市場關注更為利空的因素，如中國大陸經濟數據和需求疲軟。」

金價小幅下跌　仍徘徊在三個月高點附近

現貨黃金16日收盤跌0.3%，至每英兩1,773.87美元；美國期金結算價跌約0.1%，至每英兩1,775.8美元。

道明證券商品策略師Daniel Ghali表示，地緣政治緊張局勢的消息對黃金影響有限，在有關美國通膨的新資訊出現之前，會有一個間歇期。

金價在周二創下8月15日以來最高，之前有報導稱一枚導彈擊中波蘭與烏克蘭接壤邊境附近的一個村莊，造成兩人死亡，今日金價持於上述高位附近。在美國總統拜登表示落入波蘭的導彈可能不是從俄羅斯發射的後，金價回吐了部分漲幅，緩解了對戰爭出現重大升級的擔憂。

Daniel Ghali表示說：「在短期內，我們有可能繼續看到這種因空頭回補而導致的金價走高，但超過1,850美元價位後，這種情況可能會消退，我們預期金價此後會走弱。」

白銀跌0.6%，至每英兩21.41美元，白金下跌1.2%，至每英兩1,002.47美元，鈀金下滑1.1%，至每英兩2,075.55美元。

金價 美國 俄羅斯

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