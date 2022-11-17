輝達Q3營收優於預期、資料中心業務成長31％ 盤後上漲

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）上季營收優於分析師預期，因資料中心業務的需求強勁，抵銷電玩晶片需求疲軟的衝擊。

輝達16日盤後公布第3季度營收下滑17%至59.3億美元，高於分析師預估的57.9億美元；資料中心營收大增31%也超越預期，相形下，遊戲事業營收下滑51%。

輝達執行長黃仁勳在聲明中表示：「我們正迅速適應總經環境，調整庫存水準並為新產品鋪路。」

分析師表示，輝達的A100資料中心晶片和提升其最新的Hopper系列H100晶片生產將協助該公司維持在資料中心領域的動能。

財報消息出爐後，輝達盤後股價一度勁揚3%，但稍後漲勢收斂至1%至每股160.60美元，仍逆轉收盤時重挫4.5%的跌勢。輝達股價今年來重挫46%，比費城半導體指數的32%跌幅更重，反映晶片產業景氣低迷與科技股的廣泛賣壓。

輝達預期本季營收約60億美元加減2%，分析師預估為60.9億美元。第3季扣除一些項目後的每股盈餘58美分，低於市場預估的70美分。

雖然輝達第4季財測並未超越市場預期，但舒緩投資人對半導體產業正繼續惡化的疑慮。大型雲端運算中心正擴大使用輝達的繪圖晶片來處理AI任務，這項事業的穩健程度優於買氣急轉直下的個人電腦市場。

輝達表示，資料中心營收是由美國雲端服務業者的訂單提供支撐，而來自中國大陸的需求轉弱。該事業上季營收38.3億美元，高於市場預期的37.9億美元。

輝達在16日稍早宣布進一步進軍資料中心市場，微軟的一項新AI產品將採用其繪圖晶片、網路產品與軟體。微軟正與輝達合作要建立一種「大型」電腦來處理在雲端運作的高強度AI運算作業。

關於美國實施出口限制措施，輝達已推出名為A800的降規晶片來取A100晶片，A800能夠符合美國近期的出口管制措施，有助減輕新規定對輝達的財務衝擊。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，雖然出口限制措施影響第3季營收，但下滑幅度「大致被銷往大陸的替代產品銷售抵銷」。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示：「美國商務部實施的出口限制措施對輝達是好事，因為大陸客戶開始囤積資料中心的繪圖晶片。」

輝達遊戲事業上季營收年比下滑51%至15.7億美元，但下滑幅度沒有分析師想像得嚴重。輝達表示，賣給零售業者的產品減少，因為現在庫存多於需求，主要是總經環境和大陸清零政策傷害了消費者需求。