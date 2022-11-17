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台積電ADR跌1.3％在費半相對抗跌 聯電重挫逾6%
台積電ADR周三下跌1.26%，收在79.45美元，較台北交易溢價1.3%。相形下，費城半導體指數大跌4.3%，顯然有股神巴菲特加持的台積電ADR相對抗跌。
美國股市周三（16日）收跌，道瓊工業指數下跌39.09點，跌幅0.12%，至33,553.83點；標普500指數滑落32.94點，跌幅0.83%，至3,958.79點；那斯達克指數挫跌174.75點，跌幅1.54%，至11,183.66點。美光將在明年減少記憶體晶片供應的消息，讓半導體類股的賣壓更重，費城半導體指數重挫4.26%，收在2,690.82點。
台灣加權股價指數昨天小跌8.96點收在14,537.35點，台積電上漲1.5%收在487元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 95.92 -2.83 93.60 2.48
中華電 CHT 107.50 -0.23 108.50 -0.92
台積電 TSM 493.26 -1.26 487.00 1.28
聯電 UMC 44.14 -6.20 45.25 -2.45
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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