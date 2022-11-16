ECB示警歐元區金融穩定風險上升 衰退機率增至80%

歐洲央行（ECB）16日示警，隨著經濟可能步入衰退，歐元區金融穩定風險正在上升，特別是背債的家庭、企業和政府面臨最大風險。

ECB在半年度金融穩定評估報告中指出，能源成本飆升已使歐元區經濟衰退的機率增至80%，為抑制物價而激進升息之舉，加劇了市場波動，並推高償債成本。

ECB說：「在能源價格飆升、通膨升高及經濟低成長情況下，歐元區金融穩定風險已經增加。所有這些薄弱環節可能同時顯露，且互相影響深化。」

外界普遍認為歐元區銀行業擁有韌性，因多年來建立資本緩衝，且升息帶動利率大增有助提振獲利。

然而，隨著經濟挑戰侵蝕民眾所得，使借款人的償債能力受限，可能會對歐洲銀行業帶來更長期的問題。鑒於經濟前景惡化，貸款機構也面臨更高成本及放款業務成長趨緩的挑戰。

各國政府繼續支出的能力相當有限，也是值得憂心的問題之一。許多政府已祭出廣泛的措施，支持家庭應付激增的能源帳單，引發不力於債務永續性的擔憂。

所有這些因素都在提升金融市場調節不當的風險，可能對經濟其他領域產生連鎖反應。

ECB副總裁戴金多斯16日在記者會上指出，ECB得優先應對高通膨，藉此進而改善歐元區整體金融穩定性。他說：「物價不穩就很難有金融穩定。我認為此刻金融穩定和成長的主要風險是通膨仍非常高。」