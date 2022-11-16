英國上月通膨率升41年新高 升息預期推升應英鎊

最新數據顯示，英國10月通膨率升抵41年新高，高於市場預期，原因是能源和食品價格飆升，這提高了英國央行進一步升息的可能性，英鎊兌美元16日上漲。

英國國家統計局（ONS）16日表示，英國10月消費者物價指數（CPI）年增幅為11.1%，寫41年新高，也比9月的10.1%加速成長。接受路透調查的經濟學家原估通膨率升至10.7%。ONS說，食品和非酒精類飲料的價格以1977年以來最快速度上漲。

英國財政大臣杭特定17日宣布增加稅收和削減支出的計畫，以控制物價上漲。

ONS表示，低收入家庭比最富有的家庭受到更嚴重的通膨打擊，因為能源和食品在他們的支出中占了更大比重。

英鎊16日盤中上漲0.35%，報1英鎊兌1.1906美元。

City Index公司資深金融市場分析師辛科塔說表示，英國通膨率為英國央行2%目標的五倍，加重了英國央行在12月會議上再次升息的壓力。

期貨市場顯示，交易員預計英國央行在下個月開會時，升息50個基點或75個基點的可能性都幾乎是50%。