快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

兩樣情…科技白領面臨大裁員 工業藍領供不應求

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
科技業白領面臨裁員寒冬，製造業藍領需求卻轉熱。示意圖。路透社
科技業白領面臨裁員寒冬，製造業藍領需求卻轉熱。示意圖。路透社

產業兩樣情，科技白領面臨裁員寒冬，製造業藍領需求卻轉熱，產業經濟將洗牌！包括微軟、Meta、Amazon與Twitter等科技巨頭都將大幅裁員，應對電商消費轉冷、經濟衰退等狀況。但在疫情期間被裁過頭的藍領階級，反而成為後疫情的搶手人才。學者分析，被裁員的一流科技人才可能流入其他領域，導致美國倚重科技業的經濟版圖出現改變。

科技業紛裁員

半島電視台》報導，跨境電商龍頭亞馬遜近期宣布，本周將裁員約1萬人，約佔該企業員工的3%。亞馬遜表示，此次裁員將集中於設備面，包括零售部門與人資部門，未來幾個月都會停止招聘員工。

美國因為大幅升息抑制物價，加上勞動力與運輸成本上升，使得外界擔憂該國將面臨經濟衰退，企業紛紛開始壓低營運成本。而亞馬遜並非唯一一間進行裁員的企業，包括Meta、Twitter、Snap等社交平台企業也都已宣布要大幅裁員。

新冠流行期間，民眾對電商與雲服務的需求激增，導致相關企業積極召聘員工，當疫情過後，面臨到電商需求轉弱，科技業才不得不裁員，再加上通膨與借貸成本上升等狀況，也嚴重影響企業營運狀況。

藍領成搶手人才

相對於白領失業，藍領卻很搶手。《經濟學人》報導，新冠疫情期間，因為防疫措施、居家隔離等措施，需要面對面工作的餐飲業、旅宿業與服務業等產業曾飽受衝擊。但在疫情後時代，生活開始恢復狀況，先前裁過頭的藍領階級逆轉，浮現缺工潮。

加州智庫經濟分析師威廉表示，過去企業長年推動自動化，加上藍領階級先現已歷經一波裁員潮，現在還能留住工作的多屬高階藍領。

雖然科技業面臨寒冬，但製造業卻出現驚人需求，喬治華盛頓大學的凱耶斯指出，被裁員的一流科技人才將流入其他領域，代表經濟版圖的重大轉變，從高成長、以科技為基礎的經濟，轉向製造業經濟。

【更多精采內容，詳見

經濟衰退 疫情 電商

延伸閱讀

騰訊再裁員 串流、遊戲、雲端部門受影響

Meta前印度政策主管加入三星

避免廣告營收受影響？報導指稱SpaceX將「投資」Twitter廣告

亞馬遜裁員1萬人 有史以來最大規模

相關新聞

低迷期可能比往常久！晶片製造商刪資支出近300億美元

晶片製造商正在削減成本並調降資本支出計畫，因為半導體業在疫情期間的榮景不再，而且還可能出現比往常更久的低迷期。

澳洲10月就業數據優於預期 增添央行進一步升息論據

澳洲10月失業率意外降至50年低點，且就業人口增數是市場預期的兩倍多，強化澳洲須進一步升息的預期。

高盛估利率峰值達5.25% 下月升2碼、明年6月前再升3碼

高盛集團16日把對聯準會（Fed）基準利率的峰值預估調高1碼，如今預測Fed這波升息將使利率最高攀抵5%至5.25%，部...

拜習會助市場樂觀情緒 貝萊德台股ETF今年首見資金流入

投資人正在押注，中美關係回暖，能改善台灣股市前景。

「妖鎳」重現 倫敦鎳期貨暴跌9% 逆轉多日大漲走勢

倫敦鎳期貨再度上演「妖鎳」行情，16日收盤重挫9%，盤中一度大跌12%，大幅震盪引發市場對軋空失控期瘋狂市況的回憶，促使...

美光看淡2023年度 宣布記憶體減產約20%、再砍資本支出

記憶體晶片大廠美光表示，正採取進一步的動作來因應記憶體市況，包含減少DRAM和NAND晶圓產量，將比上季減少20%左右，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。