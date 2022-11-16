兩樣情…科技白領面臨大裁員 工業藍領供不應求

產業兩樣情，科技白領面臨裁員寒冬，製造業藍領需求卻轉熱，產業經濟將洗牌！包括微軟、Meta、Amazon與Twitter等科技巨頭都將大幅裁員，應對電商消費轉冷、經濟衰退等狀況。但在疫情期間被裁過頭的藍領階級，反而成為後疫情的搶手人才。學者分析，被裁員的一流科技人才可能流入其他領域，導致美國倚重科技業的經濟版圖出現改變。

科技業紛裁員

《半島電視台》報導，跨境電商龍頭亞馬遜近期宣布，本周將裁員約1萬人，約佔該企業員工的3%。亞馬遜表示，此次裁員將集中於設備面，包括零售部門與人資部門，未來幾個月都會停止招聘員工。

美國因為大幅升息抑制物價，加上勞動力與運輸成本上升，使得外界擔憂該國將面臨經濟衰退，企業紛紛開始壓低營運成本。而亞馬遜並非唯一一間進行裁員的企業，包括Meta、Twitter、Snap等社交平台企業也都已宣布要大幅裁員。

新冠流行期間，民眾對電商與雲服務的需求激增，導致相關企業積極召聘員工，當疫情過後，面臨到電商需求轉弱，科技業才不得不裁員，再加上通膨與借貸成本上升等狀況，也嚴重影響企業營運狀況。

藍領成搶手人才

相對於白領失業，藍領卻很搶手。《經濟學人》報導，新冠疫情期間，因為防疫措施、居家隔離等措施，需要面對面工作的餐飲業、旅宿業與服務業等產業曾飽受衝擊。但在疫情後時代，生活開始恢復狀況，先前裁過頭的藍領階級逆轉，浮現缺工潮。

加州智庫經濟分析師威廉表示，過去企業長年推動自動化，加上藍領階級先現已歷經一波裁員潮，現在還能留住工作的多屬高階藍領。

雖然科技業面臨寒冬，但製造業卻出現驚人需求，喬治華盛頓大學的凱耶斯指出，被裁員的一流科技人才將流入其他領域，代表經濟版圖的重大轉變，從高成長、以科技為基礎的經濟，轉向製造業經濟。

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