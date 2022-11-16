曾嗆加密貨幣「愚蠢又邪惡」 FTX破產後股神老搭檔再開砲

「股神」巴菲特的長期搭檔、波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）向來都嚴詞批評加密貨幣，在加密貨幣交易平台FTX聲請破產保護後，他也分享了一些坦率的看法。

孟格在FTX崩塌、執行長Sam Bankman-Fried下台後，在接受CNBC訪問時說：「我看到我的國家曾被奉為聲譽卓著者，在幫忙這東西（加密貨幣）存續、推動其使用等，就覺得很痛心。」「這是很糟糕的事情。」

那麼，為什麼會有好人做出錯誤的投資決策，孟格認為，他們是被許多因素影響，「有一部分是欺騙，有一部分是假象」，「這是很糟的組合」。

他說：「有人覺得他們一定要參與所有熱門的交易...我認為這完全是瘋狂。」孟格和巴菲特近年來都批評加密貨幣，而孟格對於比特幣更是嚴詞抨擊。

孟格在4月的波克夏股東年會上說，「如果你有自己的退休帳戶，你的退休顧問建議把所有資金投入比特幣，直接說不要」，而且形容這些數位資產「愚蠢」又「邪惡」。