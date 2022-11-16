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重金買台積電無畏台海風險？ 巴菲特留給投資人一連串問號

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特的波克夏公司日前揭露，已大舉投資台積電。路透社
「股神」巴菲特的波克夏公司日前揭露，已大舉投資台積電。路透社

「股神」巴菲特投資科技股的紀錄好壞參半，這回巴菲特重金投資台積電，會像投資蘋果一樣獲利豐厚，或像投資藍色巨人IBM那樣慘賠收場呢？難道這位「奧瑪哈先知」未盤算過投資台積電涉及的台海風險嗎？這筆投資留給投資人一連串的問號。

英國金融時報（FT）專欄作家Robert Armstrong形容，巴菲特的波克夏公司2011年執行一筆「夢魘般」的投資，花了100億美元買進IBM股票，當時巴菲特聲稱，IBM的「競爭護城河」在企業IT部門根基穩固。事後證明並非如此，導致波克夏最後認賠脫售持股，這筆投資以大賠收場。

巴菲特今年揭露，花了42億美元入股銷售印表機碳粉/墨水匣的惠普（HP Inc），但後來該股表現一直比大盤遜色。

不過，波克夏大手筆投資iPhone製造商蘋果，自2016年買進至今報酬豐厚，證明這筆投資確實有眼光。

Armstrong指出，波克夏最新一筆科技股投資，是買進40億美元的台積電ADR，與之前的三筆科技股投資有個共同點：買進價格似乎很低廉，本益比僅個位數。

他認為，波克夏投資台積電更類似投資蘋果，而非惠普或IBM。

除了進價便宜之外，台積電業績成長快速，而且就一家從事資本密集產業的公司來說，獲利十分壯觀。根據S&P Capital IQ的資料，台積電營收以5年複合年成長率17%的速度快速擴增，且5年平均資本報酬率達16%。相形之下，英特爾這兩項數據依序是：2%和12%，而本益比為20。

再者，台積電的競爭護城河似乎比IBM或惠普的更寬，幾乎獨占了最高速先進電腦晶片製造市場。台積電不會永遠保有這頂冠冕（英特爾得而復失，三星曾經差一步就取得），但晶片製造是個艱難的產業，業界領導者不常換手。

那麼，為什麼台積電現在的預期本益比僅12倍呢？兩位半導體產業分析師，Bernstein的Stacy Rasgon和 Evercore ISI的CJ Muse異口同聲表示：台積電目前股價這麼低，只因台灣、中國大陸和美國三方關係緊張導致的風險。

假定真是如此，那麼巴菲特為什麼對這麼大的風險視若無睹，仍大舉投資台積電？

Armstrongt說，一個可能的論點是，在極端情境下，萬一共軍侵台且把美軍捲入戰爭，所有人（包括每一檔股票）都難倖免於難，除了台積電等台股大跌外，全球股市也勢必遭殃，那麼光是評估台積電這檔股票的風險也沒多大差別。要麼美、中、台關係解凍，抹除了台積電股票的折價；不然，就是美國與大陸開戰，每一檔股票價位都將大打折扣。這種後果雖不堪設想，但如此推論的邏輯似乎有理：有些風險也許實在嚴重到難以反映在股票估值上。

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