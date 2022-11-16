業內預估半導體將在Q4及明年Q1落底 盼快速重整

集微網消息，據電子時報報道，由於去庫存進程緩慢、需求未見明顯拉升，多家半導體產業鏈公司選擇在Q4公佈所有壞消息，期待快速落底後再重振旗鼓。業內預計，半導體與電子產業鏈業績最差情況或將落在2022年Q4及2023年Q1。

受全球經濟下滑通貨膨脹等因素影響，半導體產業鏈需求疲弱。不少公司雖然沒有陷入虧損，但在客戶停止拉貨、砍單與跌價沖擊下，Q4營收將明顯下滑。業內估計，半導體、電子產業營運最糟情況預計落在2022年Q4及2023年Q1，不少廠商更已提前在第2季、第3季就已顯現疲態。其中，終端PC、手機品牌與IC設計廠商等供應鏈業勣迅速反轉向下，多家大廠接連示警庫存降至正常水位至少要數季時間消化。

第3季供應鏈陸續揭露財報暴跌，財測更是持續下修，同時國際大廠英特爾（Intel）、Meta等對於未來展望甚為保守，並啓動裁員計劃，多家廠商已承受不了低谷，選擇在第4季寒冬開始時，一次性公佈所有壞消息，期快速落底後再重振旗鼓。

如英特爾在10月底就下修2022全年業績預估，營收由年初時預估的760億美元，減少至630億~640億美元，且決定2023年削減30億美元營運成本，2025年前至多削減100億美元。另外高通也已大幅下修2022年全球智能手機出貨預測，並宣佈將凍結人事和縮減開支，而聯發科估第4季營收將季減逾2成。

昨日，三星警示庫存持續上升。因為產品需求疲軟，三星庫存資產在第三季度有所增加，超過57萬億韓元。為降低供應鏈風險，三星曾增加原材料採購，但在持續的經濟衰退中，全球對產品的需求並沒有恢復。