IC Insights：Q4傳感器銷售額年增13%至144億美元 創歷史新高

集微網消息，據IC Insights最新報告稱，受智能嵌入式控製的普及和市場供應緊張導致的銷售價格上漲的推動，預計2022年半導體傳感器銷售額與去年相比將實現兩位數百分比增長，MEMS銷售額創紀錄。路透社

集微網消息，據IC Insights最新報告稱，受智能嵌入式控製的普及和市場供應緊張導致的銷售價格上漲的推動，預計2022年半導體傳感器銷售額與去年相比將實現兩位數百分比增長，MEMS銷售額創紀錄。

自夏季開始以來，全球經濟狀況疲軟和高通脹率減緩了消費電子產品、個人電腦和主流智能手機領域的傳感器單元需求。傳感器作為消費電子中的常見品類也受到拖累，IC Insights預計，全球傳感器出貨量到2022年僅增長1%，但仍將達到創紀錄的308億台設備。第四季度的傳感器總銷售額將按年增長13%，總銷售從去年的127億美元增至144億美元的歷史新高。

用於汽車系統、工業設備和其他嵌入式控製應用的傳感器供應緊張和短缺顯著提高了這些半導體的平均售價（ASP）。

IC Insights預計，2022年總傳感器的平均售價將比2021年高出11%，這是二十多年來最大的一年價格百分比漲幅。預計今年兩大傳感器類別的銷售額將實現兩位數的百分比增長：加速度/偏航傳感器+15%；用於磁場傳感器（包括導航應用中常見的電子羅盤晶片）+20%。同時，由於今年汽車生產受限和智能手機出貨量下降，預計2022年壓力傳感設備（包括麥克風晶片）的銷售額將僅增長5%。今年壓力傳感器的銷售額預計將增至48億美元，出貨量僅增長0.4%至85億個。

近四分之三的年度半導體傳感器銷售額來自採用微機電系統（MEMS）技術製造的產品。內置矽中的微型MEMS結搆可檢測和測量壓力傳感器、麥尅風芯片和加速度/偏航傳感器的變化。基於MEMS的設備現在佔全球傳感器單元總出貨量的54%。包含MEMS技術的傳感器銷售額今年預計將增長5%，達到創紀錄的108億美元，而這些設備的出貨量預計將增長7%，到 2022年達到167億美元的年度峰值。