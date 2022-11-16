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全球Q3股利發放飆上紀錄 台灣是帶動成長最大貢獻之一

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
石油企業慷慨配息，讓全球上季股利金額比去年同期大增7%。路透
石油企業慷慨配息，讓全球上季股利金額比去年同期大增7%。路透

投資人在第3季享受到創紀錄的全球股利，尤其是石油企業慷慨配息，讓全球股利金額比去年同期大增7%。若以地區而言，台灣、香港美國是股利成長的最大貢獻者。

英國金融時報報導，根據駿利亨德森全球股利指數，如果扣除石油產業上季貢獻的199億美元股息，全球上季股利規模原本會與去年持平。全球企業在9月底止的第3季總共發出4,159億美元股息。

駿利亨德森在最新的股息報告中表示：「能源危機帶動第3季股息大幅增加，石油企業把創紀錄的獲利分享給股東。」

上述股息的增加是由分發特別股息所帶動，這類股息是一次性的配息，金額通常也高於一般配息，最大增幅來自巴西、香港、美國與加拿大的企業。

資金過多的石油與天然氣公司能夠選擇把錢投入能源轉型等投資，或者投入股東配息。這些油氣業者通常會選擇後者，因為股東尋求石油股的高報酬。

第3季豐厚的股利表現，讓駿利亨德森將2022年全球股利預估提高300億美元至1.56兆美元，年比成長8.3%。

報告指出，雖然經濟衰退的展望可能不利企業獲利前景，但企業通常不願減少發放股息。英國石油（BP）和殼牌（Shell）等企業在新冠疫情期間把股利調降至更可長久維繫的水準，因此若是2023年獲利面臨壓力，仍有空間可維持股利發放。

以地區而言，台灣、香港和美國是帶動股利成長的最大貢獻者，中國大陸則以6.7%的幅度落後於全球其他地區。三分之一的大陸企業削減股息，其中以房地產產業尤其疲弱。不過，駿利亨德森表示，北京計劃支撐房市以及未來可能重新開放，可能有助於支撐股息增加。

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