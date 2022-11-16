低利率、通膨夾擊 日本經濟夾逢求生

日本祭出雙面刃挽救經濟，面對三個月來GDP萎縮1.2%！日本都一直堅持超低利率政策，在面臨世界性通膨、各國央行循環升息時，物價高漲、民生消費銳減。然而，專家指出，日本超低利率的政策其實有利於出口，還能吸引國外投資，並非只有缺點。

GDP竟萎縮

《BBC》報導，全球經濟成長放緩、日圓走貶與通貨膨漲，都加劇民眾生活成本，並導致日本三個月以來的GDP萎縮了1.2%，經濟出現困難的狀況。

然而，日本經濟學家丹倫在報告中表示，「預計到了2022年底，狀況就會好轉」。他指出，日本經濟將受益於入境旅遊的觀光收入、對外貿易好轉等狀況，但充滿不確定性的新冠疫情與通貨膨脹仍是經濟復甦的隱憂。

《紐約時報》報導，日本經濟長期以來積弱不振，日本央行一直試圖透過貨幣貶值提高日本商品在國際的競爭力，如該國前首相安倍晉三就曾祭出一系列的量化寬鬆政策，擴大國家財政與促進民間投資的「三枝箭」政策，也將日本經濟帶到新高點。

有利出口 吸引投資

日本長年都維持著安倍經濟學的政策，以貨幣貶值、軟性通膨等方式設法刺激經濟。但面臨到國際央行升息與全球性的通貨膨脹，日圓走貶速度超乎想像，上個月更跌至32年以來的新低，連帶進口原物料與燃料成本大增。

不過，日本央行經過在10月底的金融會議後，一致同意維持基準利率於- 0.1%。商業諮詢公司合夥人小林暢子也強調，日圓貶值並非只有壞處，能幫助企業出口商品時，獲取更多的利潤，如國內汽車或電子零組件產業都能受惠，且日圓走弱有助於吸引海外投資，對日本經濟仍有不少益處。

【更多精采內容，詳見 】