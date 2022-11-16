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消費者報告：電動車可靠性淪末段班 特斯拉排名僅第19名

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
電動車類別在「消費者報告」（Consumer Report）最新公布的可靠性排名卻排在倒數第二。以品牌來看，特斯拉可靠性排名在24個品牌中位列第19名。歐新社
電動車類別在「消費者報告」（Consumer Report）最新公布的可靠性排名卻排在倒數第二。以品牌來看，特斯拉可靠性排名在24個品牌中位列第19名。歐新社

電動車近年雖重塑整體汽車產業，但在美國「消費者報告」（Consumer Report）的可靠性排名報告中，電動車這個類別的可靠性卻排在倒數第二。以品牌來看，特斯拉可靠性排名在24個品牌中位列第19名。

消費者報告15日公布的年度汽車可靠性排名顯示，電動車的類別平均得到36分，排在倒數第二，全尺寸皮卡類別則以30分墊底。

道路上最可靠的電動車仍得要有油箱。油電混合車和插電式混合動力車平均得到78分，成為可靠性最高的類別。這有助擁抱油電混合車的豐田汽車（Toyota），成為汽車可靠性第一名的品牌。

相形下，電動車大廠特斯拉平均得到40分，在24個品牌中排在第19名，但比去年爬升四個名次。

報告作者之一的林科夫說：「隨著愈來愈多電動車進入市場、每款車的產量提高，我們看到部分車款出現電池組、充電系統、驅動系統馬達的問題。」「雪弗蘭Bolt、福特Mach-E、現代Kona Electric、福斯ID.4的車主，都通報有一些這類問題。」

純電動車要達到油電混合車的水準，還有一段路要走。就個別車款而言，雪弗蘭Bolt僅得到17分、現代Kona Electric更只有5分，都淪為可靠性倒數前十名的末段班。

值得注意的是，消費者報告仍把一些電動車車款列入推薦名單，例如起亞EV 6（綜合得分91分）、起亞Genesis GV60（84分）、現代Ioniq 5（76分）。綜合得分評比項目包含可靠性、滿意度、道路測試。

品牌 特斯拉

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