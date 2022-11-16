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Meta前印度政策主管加入三星

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社消息，據內部人士透露，一位Meta印度公司的前政策負責人將加入三星電子印度公司，並繼續擔任政策方面的職務。經推測，該主管可能是Meta Platforms印度公共政策前總監Rajiv Aggarwal。

知情人士表示，該位主管將從12月開始擔任三星電子的對應職位，但該職位需要就印度國內政策問題與政府官員進行聯絡和遊說。由於任命尚未公開，因此要求不透露姓名。

Meta發言人15日表示，WhatsApp印度負責人Abhijit Bose和Meta Platforms印度公共政策總監Rajiv Aggarwal已經辭職。此外，Meta發言人表示，Bose和Aggarwal的離職與公司目前的裁員無關。

本月初，Meta印度業務負責人Ajit Mohan辭職並加入Meta的競爭對手Snap，故推測，該入職三星電子的主管可能是Aggarwal。

（校對/趙月）

印度 公共政策 離職 三星 Meta

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