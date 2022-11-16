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FT：日圓可能已進入末貶段 大空頭走勢將告一段落

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
一些匯市專家預期日圓已進入末貶段，這一波大空頭走勢即將告一段落。路透
一些匯市專家預期日圓已進入末貶段，這一波大空頭走勢即將告一段落。路透

英國金融時報（FT）報導，日圓對美元匯率已從三周前的151.94低點，已回升到139，一些匯市專家預期日圓已進入末貶段，這一波大空頭走勢即將告一段落，主因為日本政府進場干預，以及市場預料美國聯準會將減緩升息速度。

近月來，由於日圓重貶，導致日本進口原料及食品價格大漲，尤其是能源，已使日本經濟響起警鐘，上季經濟再度萎縮。政府最近宣布2,000億美元擴大支出計畫，以緩和民眾的生活成本壓力。

但外匯專家與經濟學者表示，日圓的命運將由美國聯準會（Fed）的政策及美元走勢所主導。野村研究所經濟學者、日銀前理事木內登英指出，現在就宣布美元多頭結束仍為時過早，要等到Fed真正開始縮小升息幅度時才能下定論。

但他也說，日圓的轉升點已經不遠，「我認為日圓的空前貶值走勢現在正進入末段，現在是日圓結束空頭的起點」。

野村證券外匯專家指出，在12月Fed會議之前，日圓有可能再度趨向145，但貶到150的機率甚小。由於日本已開放觀光，經常帳收支正在改善中，而且國家油價似乎已經觸頂，因此日圓的重大賣壓可能已經是過去式。

股市經紀商指出，一些客戶雖認為日本股價目前超級便宜，極具魅力，但仍按兵不動，生怕日圓匯率再度崩跌。

美國銀行（BofA）雙率專家山田表示，不排除日圓再度下跌。市場還需要看到更多證據顯示美國通膨降溫，才會確定美元匯率頂峰已經過去。

日本經濟 美國 Fed 日圓

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