博通就610億美元收購VMware正式向歐盟尋求批准

集微網消息，據彭博社報道，芯片大廠博通（Broadcom）已向歐盟申請，就610億美元收購雲計算公司VMware一案，爭取通過反壟斷審查，為這樁半導體史上最大併購案完成必要的一步。

據報導，與歐盟並購監管機構數月的初步討論後，博通15日正式向當局尋求批准這樁併購案。歐洲監管當局將12月20日設為截止日期來進行審查，或是展開深入調查，這可能會將流程拖延約90個工作日。

博通表示「這起交易不會帶來任何競爭問題，我們對此有信心，並期待和歐盟委員會在整個過程中合作。」博通預計此次合作將在2023財年完成。

此交易是科技行業歷史上規模最大的收購之一，僅次於微軟對遊戯公司動視暴雪750億美元的收購。收購VMware後將壯大博通的軟件產品陣容，另外博通已在2018年收購企業軟件廠商CA Technologies，並於2019年收購Symantec公司的企業安全業務。

博通今年5月份宣布斥資610億美元收購VMware，跨足軟件行業，CEO陳福陽（Hock Tan）近日表示，收購案涵蓋三大主題，分別是多雲（Multi-Cloud）、雲端原生軟件開發以及定價，未來VMware的加入將能提供一套軟硬件解決方案，滿足企業雲端需求。