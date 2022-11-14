聽新聞
test
0:00 / 0:00
美最大退休基金Q3加碼蘋果、英特爾、微軟、奇異
美國最大退休基金加州公務員退休基金（Calpers）第3季加碼大舉加碼蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、微軟和奇異公司（GE），目前看來進場時機適當，均有相當斬獲。
Calpers在美國證券與交易委員會（SEC）公布這批最新投資，Calpers對此不願置評。截至6月30日止，這檔退休基金管理4,400億美元的資產。
Calpers 第3季買進540萬股的蘋果股票，累積持有股數增為3,530萬股。蘋果第3季下漲1.1%，標普500指數同期間下跌5.3%。不過，第4季至目前為止，蘋果股票上漲8.3%，遜於標普500指數的11%。
另外，Calpers到第3季止加碼170萬股的英特爾股票，累計持股增為1,110萬股。英特爾第3季重挫31.1%，第4季則反彈18%。
此外，Calpers第3季止也分別加碼230萬股的微軟股票39.6萬股的奇異股票，第4季至目前為止各漲6.1%和39%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言