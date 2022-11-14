美最大退休基金Q3加碼蘋果、英特爾、微軟、奇異

美國最大退休基金加州公務員退休基金（Calpers）第3季加碼大舉加碼蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、微軟和奇異公司（GE），目前看來進場時機適當，均有相當斬獲。

Calpers在美國證券與交易委員會（SEC）公布這批最新投資，Calpers對此不願置評。截至6月30日止，這檔退休基金管理4,400億美元的資產。

Calpers 第3季買進540萬股的蘋果股票，累積持有股數增為3,530萬股。蘋果第3季下漲1.1%，標普500指數同期間下跌5.3%。不過，第4季至目前為止，蘋果股票上漲8.3%，遜於標普500指數的11%。

另外，Calpers到第3季止加碼170萬股的英特爾股票，累計持股增為1,110萬股。英特爾第3季重挫31.1%，第4季則反彈18%。

此外，Calpers第3季止也分別加碼230萬股的微軟股票39.6萬股的奇異股票，第4季至目前為止各漲6.1%和39%。