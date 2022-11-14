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【早晨財經速解讀】費半單週上漲14.8% 、台股周漲908點 股市一路漲到聖誕節？

舊金山聯準銀行總裁戴利：最終利率可能「至少5%」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，聯準會面臨決定何時停止升息的艱難任務。路透
舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，聯準會面臨決定何時停止升息的艱難任務。路透

美國舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）受訪表示，聯準會正進入一個更難駕馭的政策緊縮新階段，因為結束大幅升息的壓力愈來愈大。 

金融時報報導，戴利說，下一個階段的利率決策要困難很多，因為要注意很多事，「必須注意系統裡累積的緊縮、貨幣政策的滯後性、整個全球經濟的風險，以及對通膨演變的巨大不確定性」。

戴利是愈來愈多支持升息步伐放緩的聯準會官員之一，她說：「如果我能大眾做一件事，我會說：停止考慮升息步伐，開始考慮利率水準。」聯準會主席鮑爾本月表示，可能在12月的下次利率會議上緩和緊縮的步伐，但居高不下的通膨可能意味，聯邦資金利率最高水準高於先前預期。戴利表示，最終利率有可能「至少5%」。

由於基準政策利率目前徘徊在被認為對經濟活動具「適度限制」的水準，在3.75%到4%間，戴利說聯準會現在面臨的挑戰是確定利率水準「有足夠的限制」，可以讓通膨恢復到央行2%的目標。

她說，聯準會也關注要將政策利率維持在足夠限制性的水準上多長時間，「一夜之間達到2%不是我的目標，但不能如此有耐心，以至於通膨繼續侵蝕美國人的實質購買力」。

聯準會 通膨

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