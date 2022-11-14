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Fed理事又放鷹 美元跳升 他說停止升息前還有路要走

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會理事沃勒（Christopher Waller）。 美聯社
美國聯準會理事沃勒（Christopher Waller）。 美聯社

儘管上周傳出消費者物價指數回落的好消息，激發市場預期聯準會（Fed）放慢緊縮政策的步調，但Fed理事沃勒（Christopher Waller）表示，在Fed停止升息之前，「我們還有一段路要走」。這一席話也促使美元14日對多數貨幣盤初走升。

在沃勒的談話出爐後，日圓兌美元貶值多達0.8%至139.94日圓、澳幣貶值0.3%。

沃勒14日在瑞銀集團於雪梨舉辦的一場論壇上表示：「這些利率將維持、繼續上揚，並且維持高點長達一段時間，直到我們見到這輪通膨下滑至接近我們的目標。我們仍有一段路要走，這不會在下一次或下兩次的會議就結束。

沃勒還表示，市場對於通膨意料外降溫想得太「超前了」。

沃勒表示，在Fed連續四度升息3碼之後，決策者可開始考慮是否放慢升息步調，而Fed正在考慮12月的會議或再下一次的會議升息2碼。

這席話呼應Fed主席鮑爾和其他官員本月表示升息還未完成、但速度可能放緩。

沃勒向來是Fed較為鷹派的決策者之一，提倡緊縮政策以冷卻物價壓力。

紐西蘭銀行策略師Jason Wong表示，市場正回應沃勒的鷹派言論，沃勒是提醒市場，「聯準會將不會因為一次的消費者物價指數就改變其看法」。

美國上周出爐的數據顯示，10月通膨回落的程度高於預期，消費者物價指數年比上揚7.7%，低於前一個月的8.2%增幅。根據期貨市場的定價，投資人已加強押注Fed在12月的升息幅度將縮減為2碼，基準利率會在2023年中升至4.9%的峰值。

沃勒表示：「終於見到一些通膨開始下滑的證據。我們將需要見到通膨這樣開始下滑持續情況，才能開始思考把腳從煞車移開。」

Fed在11月2日連續第四度升息3碼，基準利率調升至3.75%至4%，同時表示有必要繼續升息，以對抗40年來最嚴重通膨。

Fed官員9月時預測基準利率年底前升至4.4%、2023年升至4.6%，代表12月會再升息2碼、明年最終再升息1碼。不過，Fed將在12月的會議更新季度預測。

Fed 通膨 指數

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