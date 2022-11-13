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東芝宣佈截至9月的六個月營業利潤 較去年同期下降94%

集微網／ 集微網

集微網消息，東芝周五宣佈，截至到9月的六個月營業利潤較去年同期下降94%，並下調了全年預測，投資者密切關注東芝私有化的進展。

東芝在此期間的營業利潤達到27億日元（1900萬美元），銷售額增長3.2%至1.6萬億日元。與此同時，其淨利潤總計1000億日元，增長68%，這要歸功於Kioxia的貢獻。

東芝表示，由於包括火力發電廠在內的能源業務和包括銷售點終端在內的零售業務均出現虧損，業績全面走弱。在股價下跌後，該公司還減記了其持有的POS終端供應商Toshiba Tec 29%股權的價值。

與此同時，硬盤驅動器業務受到雲服務運營商投資急劇放緩，以及為主要客戶提供產品缺陷準備金的打擊。

截至2023年3月的整個財政年度的預測從營業利潤的1700億日元下調至1250億日元，淨利潤從2000億日元下調至1900億日元。

由JIP牽頭的日本財團提出以約2.2萬億日元的價格收購該公司，大致符合東芝目前的市值。

東芝股價周五收於每股4,950日元。由於投資者降低了對高價收購要約的預期，該價格較6月份的高點5,938下跌了8%。在7月Kohlberg Kravis Roberts旗下的汽車零部件供應商Marelli破產後，銀行對融資杠杆收購交易持謹慎態度。

自4月成立特別委員會以來，東芝一直在探索包括私有化在內的戰略選擇，因為管理層未能贏得激進股東對公司發展方向的信心。0

東芝 日本 破產

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