葉倫：別因CPI數據降溫高興過頭

美國財政部長葉倫強調，10月美國消費者物價指數（CPI）報告「數據佳」，但不要過分仰賴單一數據，一些產業現狀仍在助長通膨。

彭博資訊報導，葉倫近來不斷表示，已看見通膨開始放緩的跡象，但11日訪問印度新德里時態度卻變得較保留，她說：「我不知道這是否是個轉折點，我從不只看一項數據，而這是單項數據。」

葉倫強調，一些產業將繼續刺激物價走揚，特別是占美國CPI的三分之一的住房成本，預計將持續推高物價壓力到明年。

她指出，核心通膨率比預期低得多，但事實上住房通膨仍在走高，「住房成本，包括屋主的等值租金和市場租金都將保持上攻動能，有好幾個月會對高通膨火上加油」。

美國勞工部10日公布，10月整體CPI年增7.7％，剔除食品與能源價格的核心CPI年升6.3%，均低於預估，反映通膨漲勢明顯降溫。

市場對此歡欣鼓舞，認為這可能促使美國聯準會（Fed）四度升息3碼後縮小升幅，美債殖利率10日應聲下挫，美股創2020年初以來單日最大漲幅。

葉倫結束印度行後也將前往印尼峇里島，預料也將參與14日的拜習會。接受彭博新聞訪問時她說，她個人對中共二十大後選出的新一代領導班子並不熟悉，「所以，我並不確定接下來情況究竟會怎麼樣」，但她還是希望能在這趟G20峰會行中建立起新的人脈，或許能多少看出中國接下來的政策和經濟樣貌。