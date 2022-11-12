風險資產重獲青睞 這個新興國家股匯債市持續上攻

南非股匯債市11日全面收高，延續上攻動能，歸功於投資人期望美國聯準會（Fed）將放緩縮小升息幅度，以及中國大陸鬆綁防疫封控限令，因此資金又湧向新興市場等風險較高的資產類別。

最新數據顯示，美國10月消費者物價指數（CPI）升勢低於預估，年升率不到8%，為八個月來首見。這是迄今通膨壓力減輕的最強烈跡象之一，加上中國大陸放寬部分封控令，助長了新興市場樂觀情緒。

南非蘭德11日兌美元匯率一度挺升近0.9%，至兩個月來高點，隨後升幅收斂，收報17.23蘭德，升值0.7%，兩天升值超過3%；約翰尼斯堡證交所全股市指數11日終盤收漲3.2％。南非2030年到期的公債價格走高，殖利率反向下滑9個基點至10.19％。