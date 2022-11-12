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克魯曼：Fed應暫停升息、評估是否已升夠了

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約市立大學經濟學系教授克魯曼。圖／路透
紐約市立大學經濟學系教授克魯曼。圖／路透

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，他認為現在已有充分的理由，讓聯準會（Fed）考慮暫停升息腳步，好好評估今年來一連串升息對美國經濟產生的影響。

克魯曼11日接受彭博電視「權力平衡」節目主持人David Westin訪問時說：「我的看法是，Fed或許已經升夠了，他們真的真的應該停頓下來，暫時觀望。如果下一份消費者物價指數（CPI）報告又捎來好消息，那麼Fed內部勢必會有許多反省的聲音，自問：『我們是不是真的太鷹了？』」

美國政府前一天公布的報告顯示，美國10月CPI升幅比預期小，主要受醫療照護服務費用和二手車價格下滑驅動；11日出爐的另一份官方報告另顯示，美國民眾對短期和長期的通膨預期都升高了。

今年Fed馬不停蹄提高利率，是1980年代以來最猛的一波緊縮循環，目的是要馴伏衝上數十年來高峰的通膨。上周Fed連續第四次升息3碼（0.75個百分點），但在10月CPI報告顯示通膨降溫幅度比預期大後，一般預期最快下個月Fed升息步調就會趨緩。

不過，目前擔任紐約市立大學經濟學系教授的克魯曼說：「你現在看到的通膨數據，從許多方面來看，描繪的是去年冬季的經濟景象，而不是經濟現況，而經濟現況或許比那時好很多。我個人已大致放棄用CPI來判斷現在究竟發生何事了。」

Fed 通膨

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