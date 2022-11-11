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聽馬斯克對旗下公司破產示警 為何不必大驚小怪？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。圖／路透
特斯拉執行長馬斯克。圖／路透

全球首富馬斯克經商有成，憑他的身分地位和成功紀錄，有件事可能令人覺得很奇怪：他為什麼常常把「破產」一詞掛在嘴邊？

根據紐約時報的一則報導，馬斯克10日表示，過去幾天來他已大舉脫售特斯拉股票，籌錢「協助避免推特破產」。馬斯克收購並接管推特後，展開讓全公司上下雞飛狗跳的一系列大動作，包括大舉裁員、「藍勾勾認證」每月收費8美元等。廣告主則紛紛暫停在這個社群媒體平台投放廣告，導致馬斯克4日感嘆營收日益流失。

約莫一周後，報導傳出馬斯克在推特與幕僚開會時，脫口說出「破產」字眼。

巴隆周刊（Barron's）11日報導，這不是馬斯克警告旗下公司可能面臨「破產」。事實上，這個詞他用得相當頻繁。例如他曾多次用這個詞描述旗下電動車公司特斯拉（Tesla）面臨的處境。

2018年，馬斯克推文說，福特汽車（Ford Motor）和特斯拉是美國史上「唯二」避免破產的大型車廠。當然，這是稱許成就，並非警告。

2020年，馬斯克推文說，特斯拉在2008年金融海嘯時期，「只差三天」就險些陷入破產境地。

馬斯克另在2015年接受澳洲「60分鐘」節目訪問時說：「假如特斯拉（在2008年）破產，我本可能變成欠債。」在其他專訪記述2008年處境時，他也表示特斯拉當年「很可能倒閉」。

在6月一場特斯拉車主矽谷俱樂部訪談中，馬斯克也多次提及「破產」，但那次談的不是2008年資金吃緊的經歷。他說：「對一家汽車公司來說，超級艱難的部分就是，如何使營收高於成本，才不至於破產。」他還補充一句：「汽車公司在任何時刻，總是拚命設法避免破產。」

馬斯克也曾直接與投資人談論破產。他在2020年第2季特斯拉盈餘法說會上說：「我們千萬不能破產，那顯然很重要，因為那樣我們的使命就宣告失敗。」根據馬斯克的說法，特斯拉的使命，是把世界推向永續能源之路。

除了特斯拉和推特之外，馬斯克說，他名下的火箭公司SpaceX，2008年也和特斯拉一樣，「驚險逃過」破產劫數。他並指出，像SpaceX這樣尚未產生自由現金流的公司，取得資本的能力至關重要。

馬斯克在2021年11月推文說：「如果在SpaceX因Starlink和Starship虧損數十億美元之際，一場嚴重的全球衰退讓資本可得性/流動性為之枯竭，那麼破產並非不可能的事，儘管可能性仍低。」

投資人從以上例子可歸納出兩大教訓：現金流和籌資管道暢通對大大小小的企業都無比重要，而若是聽到馬斯克脫口說出「破產」兩字，別太大驚小怪。

馬斯克 破產 特斯拉

延伸閱讀

《魔法少女網站》作者吐槽馬斯克該為迷因付他10億美元 網友起鬨「他最好快付」

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